5 dicas infalíveis para você garantir uma boa noite de sono

Momento relaxante, produtos de qualidade e mais: confira dicas para garantir uma noite de sono tranquila

Apesar de todos os seus benefícios, muitas pessoas acabam não tendo um sono adequado durante a rotina – o que interfere diretamente no desempenho das tarefas do dia e pode, até mesmo, acarretar problemas de saúde, como estresse e falhas na memória.

Pensando nisso, a CARAS, em parceria com a Emma, separou 5 dicas incríveis que vão te ajudar a garantir uma noite de sono tranquila e profunda. Desenvolvidos por especialistas da indústria do sono, os produtos da Emma são perfeitos para quem deseja qualidade na hora de dormir.

Com mais de 4 milhões de colchões vendidos e mais de 75 prêmios pela sua excelência, a Emma é a marca mais premiada da Europa! Incrível, né?

Confira as dicas e aproveite:

1. Defina um horário para dormir todos os dias

Segundo a Associação Brasileira do Sono, é recomendado que um adulto durma cerca de 8 horas por noite, sem interrupções. Portanto, manter uma rotina e definir o mesmo horário para dormir diariamente é fundamental para que o corpo se acostume a desacelerar no momento correto.

2. Tenha um “momento relaxante” antes do sono

Uma dica incrível para descansar depois de um dia cheio de compromissos é ter um “momento relaxante” e de autocuidado antes de dormir.

Separe uma hora da noite para realizar atividades que te tranquilizem, como ler um livro, ouvir músicas calmas, tomar um chá quente ou, até mesmo, apostar em velas aromáticas.

Ah, e claro, garanta que o seu quarto esteja propício para uma ótima noite de sono: com luzes baixas (ou nenhuma luz) e aparelhos que causem ruídos, desligados. Desta forma, você conseguirá relaxar muito mais rápido!

3. Evite atividades que vão acelerar seu cérebro

Além de garantir um ambiente aconchegante para a hora do sono, também é importante que algumas atividades sejam evitadas na parte da noite.

Aparelhos eletrônicos como celular, computador, televisão e videogame, estimulam o cérebro e fazem com que a pessoa fique muito mais “desperta”, prejudicando o sono.

Por isso, desligue-os pelo menos 30 minutos antes de ir para a cama. Outra dica interessante é evitar a ingestão de álcool ou bebidas e alimentos com cafeína - como café ou chocolate, por exemplo.

4. Adote uma rotina saudável

Ter uma rotina saudável é fundamental para garantir boas noites de sono. Praticar atividades físicas, por exemplo, pode trazer diversos benefícios para o corpo e a mente, como desestressar e garantir um relaxamento muito maior na hora de dormir.

Por isso, opte por realizá-las pelo menos de três a quatro vezes na semana. Além disso, antes de dormir, procure ingerir alimentos leves e de fácil digestão.

5. Aposte em conforto e qualidade na hora do sono

Além de seguir todas as dicas acima, sabemos que o conforto é fundamental para garantir uma boa noite de sono, não é mesmo?

Por isso, investir em produtos de qualidade é fundamental neste momento! Selecionamos 7 produtos Emma que vão fazer você dormir confortavelmente por muitas horas!

Desenvolvidos na Alemanha e produzidos no Brasil, a Emma garante até 100 noites de teste de seus produtos e até 10 anos de garantia.

E além de ser 100% online, entrega gratuitamente seus produtos em uma caixa compacta - que cabe até mesmo em elevadores - e oferece muita praticidade aos clientes!

Desenvolvido com tecnologia alemã e sendo o colchão mais premiado da Europa, o Emma Original se adapta perfeitamente ao seu corpo, proporcionando conforto e evitando dores nas costas. Ah, e o produto também conta com capa removível e lavável!

Sua estrutura é formada por três camadas:

Espuma Airgocell®, que proporciona sensação de conforto e frescor, além de permitir que uma parte do colchão comprima sem afetar o resto, sendo responsável pelo bloqueio de movimento;

Espuma viscoelástica, que distribui a pressão e adapta-se ao corpo, aliviando o estresse;

Espuma de suporte com zoneamento, que garante o alinhamento da coluna.

Extremamente versátil, com tecnologia dupla face e capa removível e lavável, este modelo te dá a opção de escolher entre o lado macio ou o lado firme.

Com tecnologia alemã de alta qualidade, o colchão proporciona conforto ortopédico e dois lados: o de espuma de Alto Conforto, que garante maciez; e o lado de Alto Suporte, que garante mais firmeza e sustentação.

Reprodução/Emma

O Emma Premium Hybrid combina o suporte ergonômico das molas ensacadas individualmente com o conforto das espumas. Perfeito, né? Além de possuir capa à prova d’água e tecnologia hipoalergênica, o Hybrid conta com 5 camadas:

Espuma Airgocell® ultra respirável, que garante fluidez do ar e promove uma sensação de frescor;

Espuma viscoelástica ComfortFlex, que alivia a pressão nas zonas de estresse do corpo;

Espuma premium para suporte ergonômico, que possui firmeza para suportar o corpo ortopedicamente;

Molas ensacadas Airflex® com zoneamento otimizado, que garante ventilação de ar no colchão e promove suporte da coluna;

Base de apoio, que garante mais estabilidade e durabilidade.

Combinando elementos como espuma viscoelástica, fibra de silicone e fios de carbono, este travesseiro ajuda a aliviar o estresse no momento em que você deita nele. Além disso, possui 15cm de altura ajustável, é confortável e macio.

Perfeita para abraçar o seu colchão, a cama box Emma é super fácil de montar e conta com uma capa removível antiderrapante, para que o colchão não deslize sobre a base. Produzida com madeiras de eucalipto e madeiras reflorestadas, não possui tratamentos químicos e garante estabilidade e resistência.

Sofisticada e prática, a cama baú Emma é perfeita para otimizar o espaço e organizar o ambiente. Com espaço interno de 23,5cm de altura, possibilita que você guarde roupas de cama e outros itens volumosos. Além disso, sua estrutura é feita 100% de madeira reflorestada e sem tratamento químico.

Composta por tecido 100% algodão, a trama de 400 fios promove um toque suave e aconchegante, mantendo o corpo fresco e confortável. Além disso, é sustentável e respirável para uma ótima noite de sono.

E aí, gostou das dicas? Uma boa noite de sono pode garantir muitos benefícios, como por exemplo redução de estresse, melhora no humor, no raciocínio e na memória, reposição das energias para realizar as diversas atividades do dia a dia e muito mais! Por isso, não deixe de apostar em produtos de qualidade para noites tranquilas.