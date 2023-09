5 dicas de vinhos incríveis para aquecer nos dias mais frios

Confira dicas incríveis de vinhos e escolha a melhor opção para o fim de semana

Que tal aproveitar os dias mais frios para aquecer com um bom vinho no fim de semana? Para te ajudar a escolher a melhor opção, a criadora de conteúdo Renata Porto preparou uma seleção com 5 opções da bebida que vão te conquistar. Confira e escolha seu favorito:

1. Vinho Luigi Bosca, Reserva Malbec: https://amzn.to/44v6Stn

Esse vinho apresenta coloração rubi profunda, com aromas intensos de frutas vermelhas maduras e especiarias.

2. Vinho tinto Barolo, Bastasiolo: https://amzn.to/3Engj3K

Com longo amadurecimento em barricas de carvalho, esse nobre vinho tinto destaca a uva Nebbiolo e o característico aroma de frutas secas, além de muita intensidade no paladar.

3. Vinho Woodbridge, White Zinfandel, Constellation: https://amzn.to/3PmjC1c

Este vinho rosé harmoniza com saladas de frutas e sobremesas com chocolate branco. Super delicado, possui aroma de morango, framboesa, notas cítricas e florais.

4. Vinho branco Robert Mondavi Private Selection, Chardonnay: https://amzn.to/3r4sDCF

Que tal um vinho branco para acompanhar? Seus aromas vão desde notas de pêssego, maçã verde e frutas cítricas, até notas defumadas e especiarias.

5. Vinho Chianti Clássico, Villa Elena: https://amzn.to/3Z2ePFB

Da safra de 2019, este vinho é super elegante e ideal para servir em ocasiões especiais. Intenso e complexo, possui notas frutadas e cerejas maduras.

