5 dias de livros que vão te ajudar a organizar as finanças

Professor Lucas Silva indicou 5 livros que vão dar um up em sua saúde financeira

Organizar as finanças pode não ser uma tarefa tão simples, não é mesmo? Segundo Lucas Silva, professor e especialista em saúde financeira, a falta de controle e a compulsividade são alguns dos maiores problemas quando se trata do assunto. “Enquanto as pessoas acharem que devem gastar o que ganham ou até mais do que ganham, o financeiro não vai para frente. Hoje, temos diversas formas de ajudar alguém a sair do sufoco financeiro, mas o principal é organização, constância e disciplina”, ressaltou Lucas.

Diante disso, o especialista recomenda cinco livros que podem te ajudar a compreender mais sobre o tema e se organizar financeiramente. Confira e garanta seus favoritos:

1. Finanças pessoais: o que fazer com meu dinheiro, de Marcia Dessen: https://amzn.to/3V7Tt7r

Reprodução/Amazon

2. Análise técnica do mercado financeiro, de John J. Murphy: https://amzn.to/3V5GRhb

Reprodução/Amazon

3. Planejamento financeiro, de Simone Costa: https://amzn.to/3AtYhLe

Reprodução/Amazon

4. Empreendedores inteligentes enriquecem mais, de Gustavo Cerbasi: https://amzn.to/3AusU30

Reprodução/Amazon

5. A psicologia financeira, de Morgan Housel: https://amzn.to/3NeWNfg

Reprodução/Amazon

