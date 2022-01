5 comédias românticas que vão trazer mais leveza para o seu final de semana

Listamos longas incríveis para começar o seu final de semana de uma maneira bem descontraída

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 13h00

Se você quer esquecer um pouco a correria da rotina e trazer mais leveza para o seu final de semana, que tal apostar em comédias românticas para o seu momento de entretenimento? Para te ajudar a acertar na escolha, trouxemos 5 produções incríveis que vão garantir muita diversão.

Confira nossas dicas:

1. Noivas Em Guerra:

Desde a infância, as melhores amigas Emma e Liv sempre foram muito ligadas; agora adultas, as duas acabam ficando noivas ao mesmo tempo e desejam realizar suas cerimônias no Hotel Plaza, um dos locais queridinhos para realizar casamentos em Nova York. Mas o que deveria ser o planejamento de duas cerimônias belíssimas, acaba se tornando uma disputa por conta de um erro de calendário.

2. O Amor não Tira Férias:

Cansadas dos problemas amorosos, a americana Amanda e a inglesa Iris decidem fazer um intercâmbio de casas durante as festividades de final de ano.

3. Qual Seu Número?:

Após ler uma matéria que impacta sua vida amorosa, Ally embarca em uma jornada para se reconectar com antigos namorados e tentar encontrar o amor de sua vida.

4. Pronta Para Amar:

Bem-humorada, Marley Corbett é uma mulher que anda de bem com a vida e não se entrega facilmente nos relacionamentos, mas tudo isso está prestes a mudar quando descobre que tem uma doença grave e acaba se envolvendo com um médico um tanto charmoso.

5. Casa Comigo:

Cansada de esperar por um pedido de casamento, Anna, uma mulher determinada, embarca em um avião para encontrar o namorado na Irlanda após conhecer uma antiga tradição que permite que as mulheres façam o pedido de casamento no ano bissexto.

