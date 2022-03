10 produtos que vão te ajudar a relaxar e ter uma boa noite de sono

Óleo essencial, massageador e outros itens para o seu momento relax

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 18h00

Nada melhor do que relaxar e ter uma boa noite de sono após um dia cansativo, não é mesmo? E para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 itens incríveis que vão garantir o momento relax que você precisa. Ah, e tem de tudo: óleo essencial, massageador, sais de banho e muuuito mais! Dá uma olhada: 1. BeBrasil BeEssential Dormir - Óleo Essencial: https://amzn.to/3i28SDT Combinando óleos essenciais puros de lavanda e laranja doce, o BeEssential Dormir garante resultados relaxantes para uma noite de sono mais tranquila e eficaz.

2. Spray Relaxante Para Travesseiro - Pillow Spray Camomila, Océane: https://amzn.to/3CE8y7y Formulado com óleo essencial de camomila, esse spray de travesseiro da Océane conta com alto poder tranquilizante e relaxante.

3. Hidromassageador Aqua Foot 2, Britânia: https://amzn.to/3MZTLJt Com controle de aquecimento, função infra-vermelho e diversos acessórios, o Hidromassageador Aqua Foot 2 da Britânia possui 3 funções: borbulha, aquece e massageia.

4. Melatonina Fast Sono, Equaliv: https://amzn.to/3tUY0wX Ideal para quem deseja uma boa noite de sono, a Melatonina Fast Sono da Equaliv é um suplemento alimentar em comprimidos sublinguais de sabor menta. Com rápida absorção, ela aumenta o tempo de sono total e proporciona um descanso reconfortante e eficaz. Além disso, contribui com o metabolismo energético e ajuda no controle do estresse.

5. Vapores Relaxantes Vick VapoBanho: https://amzn.to/3i7j2mI Com aroma de mentol, cânfora e eucalipto, o VapoBanho transforma o seu chuveiro em um verdadeiro SPA. Fácil de usar, as pastilhas se mesclam com os vapores do chuveiro e proporcionam uma experiência super relaxante.

6. Gel Relaxante Anticansaço Sport, Granado: https://amzn.to/3i3WSBw Enriquecido com extrato de erva-baleeira e óleo de menta, o Gel Relaxante Anticansaço da Granado possui textura de rápida absorção, alivia as tensões causadas por atividade física e garante relaxamento.

7. Massageador Almofada Shiatsu - RelaxMedic: https://amzn.to/3t8OF5x Portátil, essa almofada massageadora pode ser usada em diversas partes do corpo, como na lombar, pescoço, braços, pernas e pés. Com 4 mecanismos de massagem que simulam as técnicas do shiatsu, de forma circular, ela também aquece para garantir um resultado ainda mais relaxante.

8. Roll On Hora de Dormir, ViaAroma: https://amzn.to/3t89M7W Esse blend de óleos essenciais conta com a mistura perfeita de lavanda, camomila e funcho. Fácil de aplicar, possui aroma suave, ajuda a relaxar e promete uma noite de sono mais tranquila e duradoura.

9. Granado Sais de Banho Terrapeutics Lavanda: https://amzn.to/3MMBT4y Podendo ser usado na banheira, no chuveiro e como escalda-pés, os sais de banho da Granado proporcionam sensação de relaxamento e bem-estar. Esse aqui de lavanda conta com ação purificante e acompanha 5 sachês.

10. Óleo Corporal Relaxante de Lavanda, Weleda: https://amzn.to/3tRCLfD Com fórmula natural, o Óleo Corporal Relaxante de Lavanda da Weleda é ideal para usar após um dia estressante e cansativo. Além de hidratar a pele profundamente, ele ajuda a relaxar e cria sensação de paz e bem-estar.

