10 podcasts incríveis para você ouvir no Amazon Music

Confira podcasts incríveis para ouvir no dia a dia

Se você ama ouvir podcasts para se distrair, refletir ou, até mesmo, enquanto realiza outras tarefas do dia a dia, essa lista é para você! Preparamos uma lista com 10 podcasts disponíveis no Amazon Music para você conhecer e se apaixonar. Tem de tudo: notícias do dia, humor, entretenimento, histórias reais, mistério e muito mais!

Para ter acesso ao Amazon Music, basta se tornar um assinante Prime da Amazon. Assim, com apenas R$14,90 ao mês, você também garante muitos outros benefícios, como acesso ao Prime Video, Prime Reading, Prime Gaming, ofertas exclusivas, frete grátis na compra de produtos elegíveis e muito mais! Incrível, né?

Confira nossa seleção e escute seus podcasts favoritos o dia todo:

1. Não inviabilize

Apresentado por Déia Freitas, o podcast Não Inviabilize é um laboratório de histórias reais e possui diversos quadros especiais: Amor nas Redes, Picolé de Limão, Luz Acesa, Ficção da Realidade, Mico Meu, Alarme e Histórias de Firma (spin off oficial do Amazon Music, dedicado aos casos inacreditáveis que acontecem em empresas).

Crédito: Reprodução

2. Caso Bizarro

Às 3h00 de toda segunda-feira e quarta-feira, você terá acesso à histórias bizarras - que ocorreram ao redor do mundo ou, até mesmo, com os próprios ouvintes.

Crédito: Reprodução

3. Inteligência LTDA.

O comediante Rogério Vilela bate um papo com convidados sobre os mais diversos temas, que podem ir dos mais profundos aos mais banais. Sempre com muito bom humor!

Crédito: Reprodução

4. O assunto

Natuza Nery recebe jornalistas e analistas da TV Globo, G1, GloboNews e demais veículos do Grupo Globo para contextualizar, explicar e trazer novos ângulos sobre assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo.

Crédito: Reprodução

5. Os sócios

Bruno e Malu Perini são sócios no matrimônio, na vida e nos negócios. Toda semana, recebem convidados para falarem sobre temas relacionados ao mundo do empreendedorismo, dinheiro e desenvolvimento pessoal.

Crédito: Reprodução

6. Modus Operandi

Feito por Carol Moreira e Mabê, o podcast conta com diversas histórias de true crime que chocaram o Brasil e o mundo ao longo dos anos.

Crédito: Reprodução

7. Que história é essa, Porchat?

Neste podcast, o humorista Fábio Porchat recebe três convidados por programa para escutar suas histórias, além de contar com a participação da plateia.

Crédito: Reprodução

8. Divã da Diva

Neste espaço, Edu e Fih, donos do canal Diva Depressão, falam sobre os mais diversos assuntos (como entretenimento, cultura pop, histórias pessoais e muito mais). Além disso, contam com a interação do público de maneira super especial.

Crédito: Reprodução

9. Fatos do dia CNN

Direto dos estúdios da CNN Rádio, neste podcast, Camila Olivo traz as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, contados de forma simples e dinâmica. Ainda, conta com as palavras do time de repórteres, analistas e especialistas da CNN Brasil.

Crédito: Reprodução

10. Histórias para ouvir lavando louça

Neste podcast do Ter.a.pia, você encontra histórias reais, de “gente como a gente”, para ouvir e se inspirar enquanto dá aquela geral na cozinha.

Crédito: Reprodução

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy