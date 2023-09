10 livros incríveis para garantir no mês de setembro

Confira dicas de obras para ter na estante esse mês e escolha seus favoritos

Se você está procurando dicas de livros incríveis para setembro, está no lugar certo! Preparamos uma lista com 10 obras que são destaques do mês na Amazon e que você não pode deixar de conhecer. De suspense à autoajuda, não vão faltar opções de gêneros para você ter na estante. Demais, né?

Confira nossas dicas e escolha seus livros favoritos:

1. Outlive: a arte e a ciência de viver mais e melhor, de Peter Attia e Bill Gifford: https://amzn.to/3sMzYr7

Antes dos 40, o renomado médico Peter Attia já era um maratonista aquático de alto nível. Apesar da vida saudável, descobriu uma doença cardiovascular, para a qual não estava preparado. A partir de então, passou a estudar sobre longevidade, até se tornar um dos maiores especialistas do mundo no tema. Nesta obra, investiga o envelhecimento, o impacto das doenças crônicas e fornece estratégias práticas para melhorarmos a saúde e prolongarmos a vida com qualidade.

2. Trinta segundos sem pensar no medo, de Pedro Pacífico: https://amzn.to/3sHu2zx

Como os livros podem nos ensinar sobre o mundo, as pessoas à nossa volta e nós mesmos? Em seu livro de estreia, Pedro Pacífico, o Bookster, reúne momentos cruciais de sua vida e demonstra como o hábito da leitura teve um papel crucial na construção de sua identidade.

3. O morro dos ventos uivantes, de Emily Brontë: https://amzn.to/3PD150V

Certo dia, a patriarca da família Earnshaw volta para casa ao lado de uma criança. O garoto ganha um nome, mas o sobrenome da família permanece inalcançável. A partir de então, sua vida adquire contornos trágicos que, embalados por um romance reprimido e um constante desejo de vingança, marcam não apenas a sua existência, mas futuras gerações.

4. O jovem digital, de Isabela Matte: https://amzn.to/3EBh8G0

Os jovens de hoje são, sim, menos pacientes, mais imediatistas e menos resilientes. Mas será que podem (e devem) ser resumidos a isso? Com a facilidade que têm para movimentar multidões, usando a internet como uma ferramenta de mudança, são eles os agentes da transformação, que se desenvolveram em meio ao avanço da tecnologia e os que compreendem mais profundamente as oportunidades e os perigos do mundo digital. Em seu livro, a empreendedora, filósofa e influenciadora Isabela Matte, utiliza sua vivência na internet para destrinchar as vantagens e desvantagens de amadurecer em um mundo cada vez mais digital, dando voz à geração que viveu nele desde criança.

5. O cérebro intuitivo, de John Bargh: https://amzn.to/3ReMb23

Escrito por um dos maiores especialistas no estudo dos processos inconscientes do cérebro, esse livro apresenta uma nova compreensão dos processos mentais ocultos que governam os mais diversos aspectos da nossa vida. Nesta obra, John Bargh revela como o inconsciente guia nosso comportamento, objetivos e motivações em áreas de relacionamento, educação dos filhos, negócios, hábitos de consumo e vícios.

6. Biblioteca Machado de Assis: https://amzn.to/48dN5C4

Esse box especial reúne três obras clássicas do renomado escritor brasileiro Machado de Assis: Memórias póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba. A edição proporciona aos leitores a oportunidade de se encantarem com a genialidade literária de Machado de Assis, mergulhando em narrativas marcantes e reflexivas.

7. Carrie Soto está de volta, de Taylor Jenkins Reid: https://amzn.to/3r2tW5j

A tenista Carrie Soto se aposentou no auge, com a tranquilidade de ter atingido o recorde de vinte Grand Slam conquistados ao longo da carreira. Mas cinco anos depois de se retirar das quadras, assiste Nicki Chan igualar sua marca, trazendo a sensação de um legado comprometido. Neste poderoso romance sobre a busca pela perfeição, acompanhamos a atleta que tenta voltar ao topo mesmo quando todos acham que seus dias de glória ficaram no passado.

8. Por que nós dormimos, de Matthew Walker: https://amzn.to/3LlUiG7

Nesta obra, o renomado neurocientista e especialista do sono Matthew Walker, oferece um estudo revolucionário sobre como o sono afeta cada aspecto do nosso bem-estar físico e mental. Utilizando recentes avanços científicos e décadas de pesquisa e prática clínica, Walker explica como podemos aproveitar o sono para melhorar o aprendizado, o humor, os níveis de energia, prevenir doenças crônicas, retardar os efeitos do envelhecimento e aumentar a longevidade.

9. A lista de convidados, de Lucy Foley: https://amzn.to/45OIggT

Em uma ilha afastada na costa da Irlanda, convidados se reúnem para celebrar uma união de dar inveja, e que é reflexo da personalidade dos anfitriões: o noivo, bonito e charmoso, é uma estrela de TV em ascensão; a noiva, elegante e ambiciosa, é editora da própria revista. Mas a perfeição só existe nos planos e o perigo mora nos detalhes. Depois de uma queda de luz no meio da festa, a garçonete anuncia aos convidados que um corpo foi encontrado. Isolados e aguardando a chegada da polícia, apenas uma coisa é certa: o assassino está presente no evento.

10. Conversas corajosas, de Elisama Santos: https://amzn.to/3ZbWnKB

Nesta obra, Elisama Santos, psicanalista, consultora em comunicação consciente e educadora parental, nos propõe um mergulho no autoconhecimento, a partir dos pilares da comunicação não violenta. Nele, aprendemos como estabelecer limites, lidar com temas difíceis e melhorar relacionamentos de uma forma diferente.

