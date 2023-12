10 livros com receitas incríveis para inspirar nas reuniões de fim de ano

Confira dicas de livros com receitas que prometem agradar todos os gostos

O fim do ano está se aproximando e, com ele, várias oportunidades de reunir a família e os amigos para compartilhar momentos incríveis, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 livros cheeeeios de receitas inspiradoras, e que prometem agradar todos os gostos nas confraternizações!

Confira nossa seleção de obras e escolha suas favoritas:

1. Ser saudável é uma delícia, de Carol Bustamante Franciscato e Rodolfo Bustamante: https://amzn.to/3v06qas

Neste livro, a dupla de sucesso “Irmãos na Cozinha”, mostra como adoçar a vida e, ainda assim, seguir uma dieta equilibrada e nutritiva. De torta de limão a bolo de pote, passando por sorvetes, mousses, crepes e outras delícias, esse livro reúne 55 receitas doces de dar água na boca. Todas preparadas de forma saudável e prática e acompanhadas de dicas nutricionais.

Reprodução/Amazon

2. Gastronomia brasileira, de Instituto Le Cordon Bleu: https://amzn.to/46TvpK1

Com o objetivo de tornar a prática acessível a todos - de profissionais a amadores - esse livro traz 80 receitas, curiosidades históricas, dicas de substituição de ingredientes e explicações sobre técnicas e preparos, além de fotos ilustrativas de diversos pratos brasileiros incríveis.

Reprodução/Amazon

3. Todas as sextas, de Paola Carosella: https://amzn.to/3RMuerD

Esta obra combina um relato autobiográfico arrebatador de Paola Carosella, com uma seleção de mais de 90 receitas que fizeram o sucesso dos menus executivos da chef às sextas-feiras em seu restaurante em São Paulo.

Reprodução/Amazon

4. Confeitaria escalafobética, de Raiza Costa: https://amzn.to/3NowXEW

Neste livro, você encontra receitas exclusivas e também as de maior sucesso da chef Raiza Costa, sempre acompanhadas de importantes técnicas. Nele, são ensinadas técnicas de confeitaria avançadas, de um jeito simples e divertido.

Reprodução/Amazon

5. Panelinha: receitas que funcionam, de Rita Lobo: https://amzn.to/48e1MUE

Com mais de 550 receitas, este livro reúne toda a experiência do Panelinha da Rita Lobo, para ajudar você a ganhar autonomia e manter uma alimentação saudável - e muito saborosa - em todas as refeições.

Reprodução/Amazon

6. Le Cordon Bleu: todas as técnicas culinárias, de Jeni Wright e Eric Treuille: https://amzn.to/4790fP3

Um guia completo e ilustrado de ingredientes e técnicas, das mais simples às mais avançadas, com mais de 800 segredos de preparação de cozinha, ilustrados passo a passo. Reúne receitas que vão da cozinha clássica francesa e italiana às tradições culinárias do Oriente.

Reprodução/Amazon

7. Pão nosso, de Luiz Américo Camargo: https://amzn.to/3t3wPE1

Além de ensinar os segredos do levain, o fermento natural, Luiz Américo Camargo ainda propõe receitas caseiras que passaram pelo seu rigor de crítico de gastronomia. São dezenas de pães: integral, de nozes, de azeitona, de mandioca, baguete, até panetone tem. E você também vai encontrar refeições inteiras em torno das fornadas. Da irresistível salada panzanella, passando pela surpreendente rabanada salgada até um ragu de linguiça que é de limpar o prato ― com pão, naturalmente.

Reprodução/Amazon

8. Dona Benta: comer bem: https://amzn.to/3TlntOC

Com milhões de exemplares vendidos desde seu lançamento em 1940, Dona Benta se apresenta alinhado ao paladar do século XXI, mas sem alterar a essência das receitas que fazem sucesso há mais de 80 anos. O livro traz uma rica variedade de pratos que propõem uma imersão nos sabores da nossa cultura local - como arroz carreteiro e caldinho de feijão - além de uma viagem gastronômica ao redor do mundo - como risoto italiano e tiramisú. São mais de 1.500 receitas, essenciais para quem adora a arte de cozinhar.

Reprodução/Amazon

9. Caderno de receitas tradicionais da Toscana: https://amzn.to/3Nlbdtz

A aparente simplicidade da culinária toscana, porém sempre atenta à harmonia e ao equilíbrio dos sabores, é a sua principal característica, além da seleção de ingredientes de qualidade. Este livro contém mais de 200 deliciosas receitas da autêntica culinária toscana, incluindo massas, carnes e doces. São receitas "de família", passadas de avós para netas, que irão trazer muito prazer à sua mesa.

Reprodução/Amazon

10. Básico: enciclopédia de receitas do Brasil, de Ana Luiza Trajano: https://amzn.to/3TeY09q

O novo livro de Ana Trajano, apresenta a cozinha brasileira viva em várias versões. São 512 receitas, resultantes dos dezenove anos de andanças pelo nosso país e de muitas pesquisas da autora sobre a nossa culinária de raiz. O livro revela toda a diversidade gastronômica brasileira com belíssimas fotos de encher os olhos, passando pelos tira-gostos, pratos principais, sobremesas, pães e quitandas.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy