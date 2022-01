10 biografias de grandes personalidades que vão te inspirar

Nada melhor do que conhecer a história por trás de pessoas inspiradoras, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 biografias incríveis de grandes personalidades que fizeram — e ainda fazem — a diferença no mundo. Confira:

1. Eu sou Malala — A história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã: https://amzn.to/34af1Kx