Zé Felipe zomba de Virginia por se recusar a sair da praia mesmo com chuva

Zé Felipe e Virginia Fonseca estão tirando dias de férias em passeio pelo Caribe e influenciadora quer aproveitar mesmo com mau tempo

Curtindo férias sozinhos pelo Caribe, o casal formado pela influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe está mesmo aproveitando! O artista ainda revelou que sua amada é gente como a gente, querendo aproveitar ao máximo a praia em que estão, mesmo com o mau tempo.

Durante a viagem romântica, Virginia se recusou a sair da espreguiçadeira que estava, mesmo com a chuva começando a cair. Zé, claro, fez questão de registrar o momento e zombar da mãe de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor.

“Olha que beleza, tomando sol na chuva”, brincou o cantor, em seu perfil oficial no Instagram, ao mostrar a mulher deitada cobrindo apenas o seu rosto. “Falei que não ia sair”, escreveu o artista, na legenda do vídeo. Nele, Virginia aparece com o biquíni desamarrado, tentando aproveitar ao máximo o mínimo de sol caribenho.

Virginia Fonseca fica constrangida após pedido indecente de Zé Felipe

E o casal não para de causar! Em suas redes sociais, Virgínia Fonseca surge na piscina com o marido, enquanto os dois aproveitam o dia ensolarado no Caribe. Foi então que a influenciadora decidiu revelar quais eram os planos para comemorar a data especial: "É, amigos e amigas. Agora a gente vai tirar um cochilo, né amor?”, a loira perguntou. Mas Zé tinha alguns planos mais indecentes em mente e não se preocupou com as câmeras: "Você não quer dar para mim, não?", o filho do cantor sertanejo Leonardo disparou. Virginia ficou constrangida com a exposição, e logo parou a gravação. Na legenda, ela escreveu: “Gente! Menores de 18 favor pular este story”.