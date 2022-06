William Bonner recria cena famosa de 'Rocky' e diverte fãs: ''Cardio em dia''

Apresentador William Bonner posta vídeo subindo escadaria do Museu de Arte da Filadélfia como em 'Rocky', com Sylvester Stallone

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 07h56

O âncora do Jornal NacionalWilliam Bonner (58) está curtindo dias de folga do telejornal na companhia da esposa, Natasha Dantas!

Aproveitando viagem pelos Estados Unidos, o jornalista encantou os fãs ao recriar uma das cenas mais famosas do filme Rocky, de 1976, protagonizado por Sylvester Stallone.

Nas imagens, Bonner surgiu subindo a enorme escadaria do Museu de Arte da Filadélfia, e revelou que foi um desafio feito pela mulher.

"Quando a gente estava junto da estátua do Rocky, na Filadélfia, minha mulher falou assim pra mim: 'Duvido que você suba correndo a escadaria do Museu da Filadélfia, que nem o Rocky fez no filme, e lá em cima ainda comemore com pulinhos. Duvido!'", contou ele em post anterior.

Nos comentários, os seguidores se divertiram com o momento. "DRAGOOOOOO!!!! DRAGOOOOO!!!!", disse Joaquim Lopes. "Abertura oficial do JN daqui em diante, sem mais", brincou um fã. "Quando vejo alguém sério se divertindo assim, eu lembro da sensação de Liberdade! Liberdade para saber que somos muito além do nosso trabalho, seja ele qual for…", destacou outra. "Teve até os clássicos pulinhos kkkkkkkkk o Tio BONNER está melhor do que eu kkkkkkkkk", brincou uma terceira. "Ele não nos decepciona nunca!", comentou mais uma. "Cardio em dia", se divertiu outra.

Natasha Dantas baba por William Bonner

Recentemente, Natasha Dantas flagrou o marido, William Bonner, bem despojado e diferente do que o público está acostumado a ver. Ela postou um registro do amado de óculos escuros e declarou: "Essa visão logo pela manhã. De nada rs. Bom dia".

Vale lembrar que Bonner e Natasha oficializaram a união em 2018.

Confira a publicação de William Bonner durante viagem:

