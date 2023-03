Whindersson aproveita piscina de hotel com bumbum de fora

Humorista Whindersson Nunes choca seguidores ao surgir sem nada em piscina de hotel luxuoso

Nesta quarta-feira, 15, o humorista Whindersson Nunes (28) decidiu chocar seus seguidores! O comediante e youtuber surgiu pelado dentro da piscina de um hotel luxuoso em Mairiporã, no interior de São Paulo, que tem diárias a partir de R$3 mil.

Em uma sequência de fotos que mostravam o hotel maravilhoso no qual o comediante está hospedado, enquanto se prepara para representar o Brasil em um torneio internacional de boxe, a que mais chamou a atenção dos seguidores foi a que Whindersson surge com a bunda de fora na piscina.

Além disso, as imagens mostram o quarto sensacional do lugar, mostrando também a cachorra de Whindersson acompanhando seu dono na viagem, aproveitando o solzão da cidade paulista enquanto o comediante curtia a piscina.

Os comentários da postagem foram inundados de internautas se divertindo com a situação. “Eu sei que você deu zoom na foto”, brincou uma seguidora. “A última foto é da dona de tudo”, comentou outra, se referindo à Regina, cachorra de Whind. “Queria eu ter tirado essa foto dos glúteos”, desejou uma terceira.

Veja a publicação do comediante e lutador Whindersson Nunes, onde aparece sem nada dentro da piscina:

Whindersson anuncia que vai lutar em torneio mundial de boxe

"Bom príncipes e príncipas, tem um tempo que tô guardando essa novidade para vocês, é com grande orgulho que eu venho aqui falar para que eu fechei um contrato de várias lutas com @kingpynboxing e vou estar representando o Brasil", escreveu na legenda da foto. "Vou lutar no maior torneio de boxe do YouTube do mundo", anunciou o youtuber. "Eu tô treinando igual uma cachorra porque já apanhei uma vez para um tetra campeão, não vou apanhar para um monte de laranja que não sabe nem o que veio fazer nesse mundo, esqueça tudo, é o hype, único representante do Brasil nesse torneio, é isso", explicou. "É só mais um das minhas loucuras, acostume-se!", aconselhou. Nos stories, ele publicou fotos e vídeos dele treinando. Teve até uma cena cômica dele tentando tirar uma ventosa das costas. "A ventosa puxa, mas não sai", disse.