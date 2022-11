Vitória Strada abre álbum de fotos da viagem a Fernando de Noronha

A atriz Vitória Strada se derreteu pelo local paradisíaco, nas redes sociais

A atriz Vitória Strada (26) usou as suas redes sociais nesta quinta-feira, 10, para compartilhar registros de sua viagem ao arquipélago de Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco. No Instagram, ela surgiu em cenários paradisíacos, durante o dia e a noite, em meio à praia e à natureza.

"Noronha renova as energias. Te desconecta do virtual e conecta com a natureza, com o ar puro, com o momento presente. e que presente é poder viver essa ilha", legendou na publicação.

Fernando de Noronha e sua atmosfera tornaram-se um sonho de consumo. De um colorido estonteante, animais das mais variadas espécies que vivem livremente e um dos melhores picos de mergulho do país, a consequência não poderia ser outra se não, a de uma ilha perfeita para turistar e relaxar.

O turismo local acontece o ano inteiro, porém, a depender do seu propósito, há épocas melhores e piores para viajar. Para quem gosta de surf, janeiro é o mês ideal para pegar boas ondas. Já para quem prefere um mar bem tranquilo e com poucas ondas, tente viajar entre agosto e setembro. As chuvas acontecem principalmente no primeiro semestre, entre fevereiro e julho.

