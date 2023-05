Virginia é parada por seguranças em Dubai: ‘Fiquei chocada’

Após atitude comum, influenciadora Virginia Fonseca é parada por seguranças durante viagem por Dubai

Nesta quarta-feira, 3, a influenciadora digital Virginia Fonseca (24) usou suas redes sociais para compartilhar que passou por uma situação um tanto quanto desagradável durante sua viagem por Dubai. De acordo com a empresária, ela foi impedida por um segurança de tirar fotos em frente ao pôr do sol, se mostrando bastante frustrada ao perceber que outras pessoas estavam fazendo a mesma coisa, mas não estavam sendo advertidas.

“O Sol estava incrível. O segurança não deixou a gente fazer foto, acredita? Embirrou com a gente e não deixou. Tinha umas meninas do nosso lado, com um rapaz fazendo fotos dela com uma câmera profissional, e ele só não deixou a gente”, comentou a influenciadora digital, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Será que não é porque você está muito bonita?”, brincou o marido da milionária, o cantor Zé Felipe. Porém, Virginia ainda reforçou que não estava divulgando nenhum produto de sua marca enquanto tirava as fotos. A musa ainda relatou estar surpresa por perceber que somente ela e a equipe foram barrados pelos seguranças do local. “O cara emburrou mesmo. Fiquei chocada, tinham pessoas do nosso lado fazendo a mesma coisa e ele nem implicou, só com a gente. Chorei largada, ia ficar mara”, revelou.

🚨FAMOSOS: Em Dubai, Virgínia faz desabafo após ser barrada por seguranças de tirar foto onde outras pessoas estavam tirando: “Fiquei chocada, tinha pessoas do nosso lado fazendo a mesma coisa e ele nem implicou.” pic.twitter.com/bSHDehwCZM — CHOQUEI (@choquei) May 3, 2023

Vem aí? Virginia Fonseca deixa seguidores curiosos ao falar sobre terceiro filho

Recentemente, Virginia atiçou a curiosidade de seus seguidores ao comentar sobre a possibilidade de ter mais um filho no ano que vem. “E 2024? Será que vem outra Maria ou um José?”, provocou a influenciadora na legenda de uma foto com suas duas filhas. "Ela pode ter quantos quiser, pois tem condições financeiras para cuidar. Quem não pode são os assalariados ou o povo que vive de auxílio emergencial e geralmente esses são os que mais tem filhos e ninguém fala nada", opinou uma internauta