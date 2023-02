Viih Tube relembra viagem com Eliezer para Fernando de Noronha: "Meu lugar favorito"

Viih Tube saiu de Fernando de Noronha e está no Rio de Janeiro para gravar um filme

Viih Tube (22) amanheceu com saudade de Fernando de Noronha e do namorado, o ex-BBB Eliezer (33). Ela está grávida e Lua será a primeira filha do casal.

A influenciadora digital, que também participou do Big Brother Brasil, atualmente está no Rio de Janeiro, onde está gravando um filme.

"Eu e ela (a filha) estamos aqui no Rio gravando um filme, com aperto no coração de saudades do Eli e dos nossos cães. Nós cinco juntos é o meu lugar favorito!", ela compartilhou.

“Para gravar o filme, tive que me preparar com todos os meus médicos”, explicou. “Tô ansiosa porque além de ser um desafio, será uma linda recordação”, escreveu ela.

Eliezer revela que desenvolveu alopecia após sofrer ataques na internet

Eliezer revelou que sofreu com alopecia, condição que causa perda de cabelo, após receber ataques na internet ao divulgar que seria pai.

O influenciador mostrou detalhes do couro cabeludo e abriu o coração sobre seu psicológico após o momento delicado.

“A gente nunca imagina o impacto que as palavras têm na vida dos outros. Tem muita gente que fala só pelo prazer de estar destilando ódio. Mas está tudo bem, meu cabelo já cresceu. Já melhorei e evoluí. Foi difícil segurar a barra. A gente tinha acabado de anunciar a gravidez, a Viih estava muito frágil também e ficou muito mal também”, contou.

Eliezer finalizou sua declaração sobre a alopecia, que pode originar a queda dos fios por estresse: “Eu não queria que nada atrapalhasse o nosso momento. Tem coisas boas e ruins nesse meio. A gente passou por isso, vai vir outras coisas... Eu só não queria tornar isso público na época para não piorar a situação", pontuou.

A alopecia afeta ambos os sexos e acomete de 1% a 2% da população. Outra celebridade que já disse sofrer da mesma condição é Jada Pinkett Smith (51), esposa do ator Will Smith (54).