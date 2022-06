Viih Tube aparece na Disney de Paris e surpreende ao mostrar quem está com ela

Ao desembarcar em Paris, Viih Tube visita a Disney e posta fotos de seu primeiro dia lá

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 13h16

Mais um dia, mais uma viagem!

Nesta terça-feira, 21, Viih Tube (21) embarcou em Paris! E, logo ao chegar na cidade, ela já foi passar o dia na Disney.

Em seu Instagram, a influenciadora digital foi mostrar que estava no local e acabou surpreendendo ao revelar quem está lá com ela. Apesar de estarem só ficando, a loira levou Eliezer (32), do BBB 22, como acompanhante!

Viih publicou uma sequência de quatro registros. Nos três primeiros, apareceu sozinha na frente de um dos castelos ao usar uma tiara de Mickey. E, na última imagem, estava no cavalinho do designer.

“Cheguei, Paris! Já pousei direto na Disney de Paris, que sonho”, escreveu na legenda da publicação.

É claro que os cliques movimentaram a web. “Lindos”, “que fofos”, “vai dar namoro”, “eu shippo muito”, “você parece uma princesa”, “a Larissa Manoela tá diferente”, “você e o Eli combinam” e “é assim que você trata ficante como ficante?”, brincaram os fãs nos comentários.

Vale lembrar que o ‘casal’ até passou o Dia dos Namorados juntos! Em conversa com a CARAS Digital, os dois contaram como foi a programação.

Confira os registros de Viih Tube na Disney de Paris com Eliezer: