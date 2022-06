Viajando pela Itália, Sasha Meneghel faz passeio de barco e visita paisagens paradisíacas do país

Sasha Meneghel compartilhou uma série de cliques e vídeos mostrando momentos especiais que viveu durante passeio de barco na Itália

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 19h53

Nesta quinta-feira, 23,Sasha Meneghel (23) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como está sendo sua viagem pela Itália.

A artista publicou uma série de cliques e vídeos onde ela aparece curtindo um passeio de barco, admirando as lindas paisagens do local e o mar com águas cristalinas, enquanto esbanjava sua beleza usando um biquíni preto básico, mas super estiloso.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Ciao Taormina", que em português significa: "Olá Taormina".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que lugar lindo!", disse um. "Princesa linda!", falou outro. "Que perfeição!", escreveu um terceiro.

João Figueiredo (23), marido de Sasha, também não perdeu tempo e se declarou para a amada: "Minha linda! Sou apaixonado demais!".

Confira os cliques de Sasha Meneghel curtindo um passeio de barco na Itália: