Vera Viel surge com a filha mais velha e choca: ''Meu deus, como cresceu''

Em viagem de férias, Vera Viel encantou ao surgir com a primogênita esbanjando estilo na Califórnia

A esposa do apresentador Rodrigo Faro (48), Vera Viel (46), mostrou mais um momento de suas férias com as filhas na Califórnia, nos EUA.

Nesta quarta-feira, 20, a ex-modelo compartilhou fotos com a filha mais velha, Clara Faro (17), e a dupla deu um show de estilo na rede social.

Enquanto Vera Viel apostou em um vestido de bolinhas, a herdeira surgiu com um look larguinho em clima de praia. Sorridentes, elas deram um show de beleza no clique. "Clara", disse a mãe com um coração.

Nos comentários os internautas admiraram elas e se mostraram impressionados com o tamanho da filha de Rodrigo Faro. "Meu deus, como ela cresceu", exclamou uma. "Que lindas", elogiaram outros.

Rodrigo Faro será Silvio Santos em filme

Nas últimas semanas, Rodrigo Faro mostrou em sua rede social que já começou a gravar o filme de Silvio Santos (91), Sequestro.

No longa, o apresentador viverá o dono do baú e interpretará o episódio em que ele foi sequestrado em 2001.

Para ser o comunicador nas telinhas, Rodrigo Faro precisou passar por uma transformação que durou mais de duas horas. Recentemente, ele compartilhou um clique vestido como o dono do SBT.

