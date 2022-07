Vera Viel aproveita últimos dias de férias das filhas nos Estados Unidos

Vera Viel está com as três filhas, Clara, Maria e Helena, em São Francisco, nos Estados Unidos

Vera Viel(46) usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 27, para compartilhar uma nova foto ao lado das três filhas, Clara (17), Maria (14) e Helena (9), fruto de seu relacionamento com o apresentador Rodrigo Faro (48).

A apresentadora aproveitou as férias escolares para viajar com as meninas, e dessa vez elas posaram juntas em São Francisco, nos Estados Unidos.

Na publicação, Vera confessou que estava aproveitando os últimos dias de descanso ao lado das três herdeiras. "Curtindo os últimos dias das férias das meninas", escreveu a mulher do apresentador da Record TV na legenda.

TBT com Rodrigo Faro

Na última quinta-feira, 21, Vera Viel usou as redes sociais para mostrar que estava com saudades do marido, Rodrigo Faro. Aproveitando o clima de TBT, ela usou seu Instagram para resgatar um clique belíssimo feito durante uma viagem que os dois fizeram para as Maldivas.

Na imagem, o casal estava super sorridente e se abraçando ao mergulharem em um mar com a água bem azul. "TBT de saudades do meu amor, Rodrigo Faro. Logo estou aí, amor. Te amo", se declarou ela, acrescentando a hashtag 'sentindo falta'.

