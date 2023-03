Valéria Baracat visita sua cidade natal em viagem inesquecível

Valéria Baracat revela quais foram os seus sentimentos ao visitar pontos que marcaram a sua vida na cidade de Dracena, no interior de São Paulo

A jornalista Valéria Baracat aproveitou alguns dias de folga durante o carnaval para visitar a sua cidade natal, Dracena, no interior de São Paulo. Ela ficou 16 anos sem voltar à região e viveu momentos inesquecíveis com seus amigos, incluindo as amigas Leda Bodini e Darilene Vialle.

Durante os dias de viagem, a comunicadora conseguiu visitar pontos da cidade que marcaram a sua vida e teve um misto de sentimentos. Em conversa com a CARAS Digital, ela contou alguns momentos que marcaram a sua visita.

"A cidade está moderna, cresceu bastante nestes últimos anos. Levei um susto ao ver os faróis digitais, condomínios com grandes casas, as quatro universidades que se instalaram lá, que acabaram levando uma vida noturna bem efervescente. A cidade é outra. O Xadrez Tênis Clube - onde eu treinava para as competições de natação em âmbito regional e estadual -, deu lugar a um hipermercado. Veio uma pontinha de tristeza, mas nada que me fizesse ficar amuada diante de tantas novidades", disse ela, e completou: "Não podia deixar de visitar a ponte estaiada Mário Covas, inaugurada em 25 de setembro de 2009 - que liga o Estado de São Paulo a Mato Grosso do Sul, pelas cidades Pauliceia e Brasilândia respectivamente".

Então, ela relembrou de uma passagem de sua infância na cidade. "Há 45 km de Dracena, voltar às margens do rio me trouxe um misto de memória afetiva e apreensão. Como eu, aos 12 anos de idade, fiz a travessia a nado desse majestoso rio. Foram 1.500 m de esforço brutal. Acredito que seja por esse motivo que eu tenha tanto respeito pelo Meio Ambiente. Quem respeita a natureza, ela te devolve da mesma forma. Acho que desde a minha tenra infância dou passos ousados e de pura superação. O Rio Paraná é de uma beleza de tirar o fôlego, mas experimente entrar sem saber os seus limites?", declarou ela.