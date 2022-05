Viagem / Surpresa especial!

Valentina Bulc curte viagem ao lado da mãe: "Surpresa para ela"

As atrizes Adriana Prado e Valentina Bulc curtem o fim de semana do Dia das Mães em Campos do Jordão

CARAS Digital Publicado em 08/05/2022, às 09h00

Valentina Bulc curte viagem ao lado da mãe: "Surpresa para ela" - Foto: Divulgação