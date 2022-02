Vai viajar? Listamos 13 acessórios que não podem faltar na sua mala

De etiqueta de bagagem a necessaire, confira produtos indispensáveis para o seu próximo destino

Redação Publicado em 14/02/2022, às 18h35

Se você está se preparando para viajar, sabe como é super importante garantir uma mala completa e organizada para uma viagem tranquila e sem estresse, não é mesmo? Para te ajudar a montar sua bagagem e acabar de vez com aquela sensação de “estar esquecendo algo”, selecionamos 13 acessórios indispensáveis para qualquer destino. E tem de tudo: porta documentos, organizador à vácuo, almofada de pescoço, kit de higiene e muito mais!

Confira e não deixe de garantir seus itens:

1. Organizador à vácuo com válvula: https://amzn.to/36d2reu

Para otimizar e economizar o espaço na mala, o organizador à vácuo é a opção ideal! Além de ser reutilizável e impermeável, ele protege suas roupas da umidade, odores, poeiras, sujeiras e mofo. Para utilizá-lo, basta colocar dentro da embalagem as roupas secas que desejar, fechar o zíper e abrir a válvula para sugar com um aspirador todo o ar. Depois disso, feche a válvula novamente para garantir o vácuo e, como resultado, você terá muuuito mais espaço disponível.

Reprodução/Amazon

2. Cubos organizadores, 8 peças: https://amzn.to/3HPmNZb

Feitos com tecido muito forte, esses cubos organizadores são perfeitos para quem deseja separar cada item na hora de viajar e encontrá-los com facilidade. O kit conta com 8 cubos de diferentes tamanhos, que podem dividir calças, blusas, roupas íntimas, sapatos e cosméticos. Os itens também possuem bolsos que funcionam para roupas sujas, dois deles contam com fivelas internas para segurança extra e, além disso, os cubos podem comprimir roupas quando fechados para criar mais espaço na mala.

Reprodução/Amazon

3. Kit de viagem, Ricca: https://amzn.to/3Jp6qmr

Ideal para bagagem de bordo, esse kit de viagem contém: três frascos de 50ml para shampoo, condicionador, hidratantes, sabonetes ou qualquer outro item que desejar; três potes de 10g para cremes para o rosto, maquiagens ou outros produtos; um pente dobrável e uma espátula para ajudar a espalhar os produtos.

Reprodução/Amazon

4. Etiqueta de bagagem: https://amzn.to/3rPtKnC

Para garantir que sua mala chegue ao destino com segurança, essa etiqueta de identificação entra na janela de plástico protetora para manter as informações visíveis, mas protegidas. Feito de borracha e com detalhes em 3D, o item inclui etiquetas de papel anexáveis.

Reprodução/Amazon

5. Porta documentos, DAC: https://amzn.to/3sDzJuO

Feito com material resistente, este item é perfeito para você guardar documentos importantes para a sua viagem, como passaporte, RG, cartão de embarque, entre outros. Dessa forma, será muito mais prático encontrá-los sempre que precisar.

Reprodução/Amazon

6. Trava de segurança, Samsonite: https://amzn.to/3gGrRmK

Além da etiqueta de bagagem, um cadeado é indispensável para a segurança do que está sendo transportado. Esta trava possui um cômodo e seguro mecanismo de combinações, sendo fácil de utilizar e identificar.

Reprodução/Amazon

7. Organizador para eletrônicos: https://amzn.to/36eClrt

Para acabar com aquela bagunça de fios dentro da mala, esse organizador para eletrônicos é ideal. O estojo produzido em poliéster é à prova d’água e resistente a riscos, e seu compartimento principal possui 4 bolsos, sendo três telados para melhor organização. Utilize-o para transportar seus eletrônicos, cabos, carregadores e muito mais.

Reprodução/Amazon

8. Necessaire com cabide: https://amzn.to/3rNcGyh

Com tecido resistente, durável e impermeável, essa necessaire possui alça para transporte e um gancho que pendura fácil para melhor identificação dos objetos. Possui um espaço super amplo para armazenamento de maquiagens, itens de higiene e muito mais, garantindo maior praticidade na viagem.

Reprodução/Amazon

9. Kit higiene: https://amzn.to/3rL84J9

Um pequeno kit de higiene para a bagagem de bordo é fundamental, não é mesmo? Esta opção contém uma saboneteira, um porta escova de dentes, um frasco de 100ml e uma esponja. Pequeno, prático e completo para te acompanhar em qualquer lugar!

Reprodução/Amazon

10. Almofada de pescoço: https://amzn.to/3rMh3cU

Para garantir o conforto e bem-estar na sua viagem, aposte em uma almofada para o pescoço! Confeccionada com revestimento removível em malha Plush Extra Macia, este item alivia a pressão, possui botões nas pontas do travesseiro para melhor fixação e espuma termossensível para dissipar o calor do corpo.

Reprodução/Amazon

11. Fones de ouvido Xiaomi, Redmi airdots: https://amzn.to/3rMVOI3

Não dá para viajar sem música, né? Com este fone de ouvido sem fio, você pode escutar suas músicas e fazer ligações sem incômodo. O item é equipado com tecnologia Bluetooth 5.0, possui modo single ear para ambientes movimentados, design ergonômico, case de carregamento e muitas outras vantagens incríveis. Com apenas uma carga, você pode utilizá-lo por até 4 horas - ou até 12 horas, se estiver com o case de carregamento.

Reprodução/Amazon

12. Kindle 10ª geração: https://amzn.to/3gLITjq

Para viagens mais longas, um Kindle será uma ótima companhia para passar o tempo! O item permite que você armazene, em um único local, centenas de ebooks em uma biblioteca virtual para ler quando e onde quiser de forma extremamente prática. Sua luz embutida ajustável permite que você leia confortavelmente por horas em qualquer iluminação, e a tela de 167 ppi proporciona uma leitura sem reflexos, até mesmo sob a luz do sol. Ah, e sua carga dura semanas, não horas!

Reprodução/Amazon

13. Carregador portátil Power Bank, I2GO: https://amzn.to/33iO6fh

Um carregador portátil é essencial para que a bateria do celular ou de qualquer outro eletrônico não termine durante a viagem, não é mesmo? Esta opção ultra rápida carrega até 4 cargas completas do seu smartphone, conta com entrada e saída USB-C Carregamento Power Delivery, display digital que mostra a exata quantidade de carga disponível, e possibilidade de carregar até 3 dispositivos simultaneamente.

Reprodução/Amazon

