Treino em casa: 8 itens que vão te ajudar na hora dos exercícios físicos

Praticar atividades físicas é super importante para o bem-estar, saúde e bom funcionamento do corpo e da mente, não é mesmo? Pensando nisso, selecionamos 8 itens para você ter em casa e que vão dar aquela turbinada nos seus exercícios em qualquer hora ou lugar! Vale lembrar que, antes de montar o seu treino, é essencial consultar um profissional para ter a orientação correta e atingir seus objetivos.

Aproveite a oportunidade e garanta todos por preços incríveis na Amazon:

1. Smartwatch Xiaomi Mi Band 4 Oled: https://amzn.to/314ZE1d

Resistente à água a até 50 metros, este smartwatch conta com monitor de frequência cardíaca, carga que dura até 20 dias, sistema de notificação de mensagens e chamadas, monitoramento do sono e muito mais.

2. Tubing Kit ,11 peças, elásticos para exercício extensor funcional: https://amzn.to/3sagDec

Este conjunto de elásticos de resistência progressiva vai te ajudar a aumentar a força, tonificar músculos e melhorar a flexibilidade.

3. Corda de Pular Ajustável, Muvin: https://amzn.to/3cbUDde

Com design leve e ajustável, esta corda de pular é ideal para quem deseja se exercitar de forma prática.

4. Faixas Elásticas Pood Resistance Loop Bands: https://amzn.to/3rarQu3

Com múltiplos níveis de resistência, estas faixas são ideais para utilizar em exercícios de fortalecimento e alongamento.

5. Overball, Liveup Sports: https://amzn.to/3sbYA7w

Fácil de inflar, esta bola de exercício será uma grande aliada nos treinos diários.

6. Tapete em EVA, Evamax: https://amzn.to/3cbVnPy

Além de ter ótima resistência e textura macia, este tapete pode ser utilizado em diferentes atividades físicas.

7. Roda de Exercícios Abdominais, Muvin: https://amzn.to/3cYVzAT

Com alta resistência e pegadas anatômicas, este item trabalha de maneira simultânea os três músculos do abdômen.

8. Caneleira Hidrolight: https://amzn.to/3vOAsdo

Ideal para o seu treino em casa, este produto vai te ajudar a fortalecer os músculos do quadril, joelho, perna, tornozelo, glúteos, coxas e panturrilha.

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os preços do site da Amazon.

