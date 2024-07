Tom Brady leva filhos com Gisele Bündchen para passeio 'radical'

Os filhos de Gisele Bündchen e Tom Brady, Vivian e Benjamin Lake, curtiram um dia de aventuras com o pai em um lugar cercado pela natureza

Tom Brady abriu o álbum de fotos da viagem divertida que fez com os filhos, Vivian e Benjamin Lake, frutos do relacionamento do jogador com Gisele Bündchen. O pai e os adolescentes, de 11 e 14 anos, estiveram juntos em uma paisagem cercada pela natureza, na última quinta-feira (11), onde puderam aproveitar alguns hobbies radicais, como a tirolesa.

Vale lembrar que Tom está aposentado da carreira esportiva, desde que deixou o posto de quarterback do New England Patriots, em fevereiro de 2023. Desde então, o artista divide a vida entre aparições cautelosas na mídia e a vida ao lado dos filhos.

Para começar o passeio, a família se divertiu pescando em um lago, mas logo agitaram ainda mais a viagem. Tom compartilhou um vídeo em que desce a tirolesa do local e brincou com as diferentes formas das crianças de lidarem com a situação: "Quando o seu filho te chama de frango, mas a sua filha está torcendo por você", escreveu o atleta.

Tom é pai de três, sendo o mais velho Jack, de 16 anos, fruto do relacionamento do astro da NFL com Bridget Moynahan. O jovem não apareceu nas fotos da viagem com o pai. Em seguida vem Benjamin e Vivian, que nasceram do casamento de Brady e Gisele. O matrimônio dos artistas chegou ao fim em outubro de 2022, após 13 anos de união.

Tom Brady se arrepende de programa com piadas sobre a ex-esposa

Recentemente, o ex-jogador esteve no programa The Greatest Roast of All Time, de Kevin Hart, onde o humorista fez algumas piadas a respeito de Gisele. A modelo, por sua vez, não teria ficado nada feliz com o teor dos comentários. Publicamente, Tom se manifestou, dizendo que também ficou incomodado com a atitude do anfitrião. Além disso, a People e a Us Weekly apontaram que ele teria feito um pedido de desculpas à ex.