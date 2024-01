Ticiane Pinheiro surge agarradinha com Cesar Tralli durante viagem

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou os seguidores das redes sociais ao postar fotos ao lado do marido, o jornalista Cesar Tralli

Ticiane Pinheiro está curtindo as férias em família na Bahia, e na tarde deste sábado, 27, ela encantou os seguidores das redes sociais ao postar duas fotos em que aparece agarradinha com o marido, o jornalista da TV Globo Cesar Tralli.

Nos cliques, os dois aparecem sentados embaixo de uma árvore, enquanto aproveitavam a bela paisagem. Na legenda, a apresentadora falou sobre o período de descanso ao lado de Tralli e das duas filhas, Rafaella Justus, de 14 anos, e Manuella, de 4.

"Como é bom poder passar esses dias grudada em você e na nossa família. Nossas férias estão acabando, mas voltaremos renovados de amor e gratidão. Te amo e obrigada por me acompanhar nessa aventura chamada: vida", escreveu a famosa.

Tralli também falou sobre o momento em família nos comentários. "Muito obrigado por me fazer tão feliz e pela família incrível que nos traz tanta motivação para sonhar e para viver… O que nos une é o amor e o amor que temos pelo próximo, pelas pessoas, pelo ser humano…", disse o jornalista.

Em dezembro, Tici e Tralli completaram seis anos de casados, e para comemorar a data especial, ela se declarou para o amado nas redes sociais. "6 anos se passaram e meu amor e admiração por você só aumentou. Que alegria ver nosso amor crescer, a família aumentar e poder parar e admirar tudo que construímos juntos. Obrigada por todo amor e cuidado com nossa família. Hoje fazemos "Bodas de açúcar" e espero passar o resto da vida doce ao seu lado. Te amo muito @cesartralli. 9 anos juntos e 6 anos casados!! Que Deus continue nos iluminando e nos protegendo sempre", disse ela.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro e as filhas usam looks iguais na praia

A apresentadora Ticiane Pinheiro está de férias com sua família na Bahia e compartilhou um álbum de fotos com alguns momentos nas redes sociais. Em uma das fotos, ela e as filhas mostraram sintonia ao usarem o mesmo biquíni.

A apresentadora, Rafaella Justus e Manuella Tralli apareceram com modelitos na cor pink estampado para o dia de diversão ao ar livre. "Bom dia! Curtindo a Bahia do melhor jeito", disse ela na legenda. Confira as fotos!