Ticiane Pinheiro mostra clique em família durante viagem: "Só amor por aqui"

A apresentadora Ticiane Pinheiro está com Cesar Tralli e Manuella em Campos do Jordão

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 10h55

Ticiane Pinheiro (46) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique em família.

A apresentadora está curtindo alguns dias em Campos do Jordão, ao lado do marido, Cesar Tralli(51), e da filha do casal, Manuella (3).

Ao compartilhar o registro em seu perfil no Instagram, Ticiane se derreteu: "Family. Só amor por aqui!", declarou ela na legenda da publicação.

O registro em família recebeu várias curtidas e elogios. "Lindos. Que Deu abençoe", disse uma seguidora. "Que família mais linda. A Manu está a cara do pai", afirmo outra. "Só faltou a Rafa", comentou uma fã, que recebeu a resposta da apresentadora. "Faltou a Rafa que está de férias com o pai [Roberto Justus]", explicou Ticiane.

Festa de aniversário

A filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli, Manuella, ganhou uma festa para comemorar seu aniversário de três anos. Em seus stories, a apresentadora do Hoje em Dia exibiu detalhes do evento, que foi todo decorado pela especialista Andrea Guimarães.

Segundo a apresentadora, Tralli pediu algo simples para o momento, mas mesmo assim, a decoração para o aniversário da menina ficou deslumbrante. Em tons de rosa, com muitas flores, o espaço ficou com um ar de bosque encantado.

Confira a foto em família: