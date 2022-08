Ticiane Pinheiro esbanja amor por Cesar Tralli durante viagem para Campos do Jordão

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu um álbum de fotos com o marido, Cesar Tralli, e a filha caçula, Manu, e encantou os fãs

CARAS Digital Publicado em 31/07/2022, às 20h41

O final de semana foi de muitos momentos em família para Ticiane Pinheiro (45). A apresentadora viajou para Campos de Jordão para curtiu o friozinho com a dupla.

Com uma sequência de fotos, a musa exibiu os melhores momentos do passeio com Cesar Tralli (51) e Manu (3). "Domingo em família curtindo a natureza. Muito AMOR", escreveu ela na legenda.

Nas imagens, o trio aproveita a natureza, trilhas, cachoeira, bichinhos e até uma noite na fogueira com Isabella Tralli, irmã do jornalista.

No primeiro registro, o casal esbanja sintonia e amor ao surgir aos beijos diante do pôr-do-sol.

Em poucos minutos, os fãs da família foram só elogios. "Lindos", "Família linda", "Muito amor por essa família linda", "Tão românticos", disseram eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

TICIANE PINHEIRO RELEMBRA VÍDEO GRÁVIDA

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao fazer um tbt bem especial envolvendo as filhas, Rafaella Justus (13) e Manuella. Grávida da caçula, a esposa de César Tralli apareceu deitada na cama de seu quarto ao lado da herdeira mais velha e brincando sobre como elas conversavam. Na época, Rafinha estava com 10 anos e falava com Manuella na barriga de uma forma criativa, pela boca da mãe.

