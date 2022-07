Ticiane Pinheiro e César Tralli trocam beijão e se declaram após férias em família

Fim de férias! Ticiane Pinheiro posta foto romântica ao lado de César Tralli e fala sobre os dias em família

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 10h33

No dia 19 de junho, Ticiane Pinheiro (46) deu início às suas férias em família, que começaram em Campos do Jordão e terminaram, no último domingo, 03, no Ceará.

Em homenagem aos últimos 15 dias, a apresentadora decidiu prestar uma declaração para seu marido, César Tralli (51).

Através de seu Instagram, ela publicou um registro super romântico no qual apareceu trocando um beijão com o amado.

“Fim das férias. Foi delicioso, foi intenso, foi divertido, foi incrível! Amo passar 24 horas grudada em você e na nossa família”, revelou no começo da legenda. “Amanhã voltaremos à programação normal. Te amo”, brincou a loira em seguida.

“Muito obrigado por me fazer tão feliz. Te amo pra sempre e estarmos juntos com nossas meninas é tudo de bom e do melhor”, admitiu o jornalista se referindo a Rafa Justus (12) e Manu (2).

Confira o clique apaixonado de Ticiane Pinheiro e César Tralli após férias em família: