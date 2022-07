Ticiane Pinheiro dá beijão em Cesar Tralli durante pôr-do-sol no Ceará: ''Amor e cumplicidade''

Em viagem de férias com a família, Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli protagonizam cena romântica no pôr-do-sol

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 12h00

Ticiane Pinheiro (46) dividiu cliques super românticos com o marido, Cesar Tralli (51), durante a viagem para o Ceará com a família.

Aproveitando um belíssimo pôr-do-sol, o casal protagonizou uma cena de tirar o fôlego ao darem um beijão diante da paisagem.

"Reflexo de amor e cumplicidade", escreveu a apresentadora na legenda.

Ainda na publicação, os pombinhos posaram com Rafaella Justus (12), fruto do antigo relacionamento de Tici com Roberto Justus.

"Amo vocês", comentou o jornalista. E claro que os admiradores lotaram os comentários. "Uau! Que fotão! Que céu", "Reflexo de uma família linda!", "Que foto maravilhosa", disseram.

CONFIRA O REGISTRO DA FAMÍLIA