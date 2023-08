Ticiane Pinheiro curte passeio ao lado do marido e se declara: "Te amo"

De férias na Espanha, a apresentadora Ticiane Pinheiro postou um clique ao lado do marido, Cesar Tralli, e se declarou

Ticiane Pinheiro está curtindo as férias em família na Espanha, e na noite desta quinta-feira, 3, ela dividiu com os seguidores das redes sociais um clique que tirou com o marido, o jornalista Cesar Tralli, durante um passeio pela praia.

Na foto tirada pela filha mais velha da apresentadora, Rafaella Justus, de 14 anos, o âncora do Jornal Hoje, da TV Globo, está abraçado com a amada. Para o passeio, a loira apostou em uma camisa com listras azuis e um shorts jeans. Já Tralli apostou em uma camisa lilás e uma bermuda.

Ao dividir o registro no feed do Instagram, Ticiane se declarou para o marido, pai de sua filha caçula, Manuella, de quatro anos. "Te amo, Cesar Tralli. Foto by Rafa", escreveu a artista da Record TV na legenda da publicação, acrescentando um emoji de coração.

Nesta última terça-feira, 2, Tici agitou as redes sociais ao mostrar sua beleza impecável. Ela saiu para tomar sol e curtir o verão europeu com um look todo preto e um detalhe roubou a cena. Nas imagens, a apresentadora apareceu apenas de biquíni preto fininho, camisa preta no estilo de saída de praia e boné combinando. Então, ela deixou à mostra sua barriga reta, que foi o que atraiu os olhares dos seguidores.

Primeira viagem internacional da filha caçula

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou novas fotos da viagem de férias que está curtindo com a família, em Barcelona, na Espanha. Em um parque de diversão temático, a loira surgiu na companhia do marido, o jornalista global César Tralli, e das filhas, Rafaella e Manuella.

A viagem internacional é a primeira que a caçulinha de Ticiane e Tralli faz para fora do Brasil. Até então o casal só ia com as garotas para destinos no país. Há mais de uma semana, os jornalistas estão curtindo com a família um pouco da cultura da Espanha. "Construindo memórias", escreveu a comunicadora da Record TV ao revelar alguns cliques do dia que tiveram no parque e encontraram os personagens da Vila Sésamo.