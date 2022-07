Ticiane Pinheiro combina biquíni com as filhas durante passeio em parque aquático

Ticiane Pinheiro exibiu um momento divertido com as filhas, enquanto usavam biquínis que combinavam

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 19h20

Nesta sexta-feira, 1, Ticiane Pinheiro (46) decidiu aproveitar seu dia coladinha com as duas filhas, Rafaella (12) e Manuella (2), se divertindo em um parque aquático famoso do nordeste.

É claro que a apresentadora registrou o momento e publicou em suas redes um clique onde aparece ao lado das herdeiras, enquanto combinavam seus biquínis, já que todas apostaram em modelos da mesma estampa.

Na legenda, a mamãe babona falou com carinho do momento: "Mais um dia de alegria e diversão no Beach Park".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que riquezas!", escreveu um. "Lindas!", falou outro. "Aproveitem as férias!", desejou ainda um terceiro.

Confira o clique de Ticiane Pinheiro curtindo um parque aquático combinando o biquíni com as filhas: