Thales Bretas mostra a família reunida no quintal da casa de sua avó, em Coronel Fabriciano

Thales Bretas, Gael e Romeu surgem em Minas Gerais ao lado da família do dermatologista

CARAS Digital Publicado em 06/03/2022, às 14h38

Thales Bretas (33) está prestes a completar mais um aninho de vida!

E, é claro que o clima de aniversário clama por um momento em família, mesmo que seja em Minas Gerais.

Neste domingo, 06, o médico publicou em seu Instagram um registro onde apareceu ao lado de seus parentes.

Na imagem, é possível ele com Gael (2) e Romeu (2) ao redor de várias pessoas em um quintal bem arejado.

“É um privilégio estar com a família reunida nesse quintal de vó que foi tão presente na minha infância! Mais uma geração se divertindo com a terra, aprendendo a cuidar das plantas, colhendo verduras na horta e brincando com água de mangueira!”, começou na legenda.

“Que saudade, dá uma vontade de voltar pra essa fase…”, admitiu o amado de Paulo Gustavo (1978–2021) ao final.

Confira a foto de Thales Bretas com a família em Coronel Fabriciano: