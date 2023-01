Thales Bretas curte férias com os filhos na Austrália

Thales Bretas está com os filhos Gael e Romeu, frutos do casamento com Paulo Gustavo, visitando a irmã que mora na Austrália

Thales Bretas (34) segue aproveitando as férias. Depois de uma temporada em Noronha, agora ele está acompanhado pelos filhos, os pequenos Gael e Romeu, de 3 anos, frutos do casamento com Paulo Gustavo, em uma viagem para Brisbane, na Austrália.

O médico foi visitar a irmã, a fotógrafa Tamara Bretas, e aproveitar para curtir a natureza e levar os pequenos para conhecer a fauna local, como o canguru.

Nesta sexta-feira (20), Thales compartilhou um vídeo para os seus seguidores no Instagram para mostrar um pouquinho de como tem sido sua rotina do outro lado do globo. "Férias na casa da tia Tamtam" escreveu o medico na legenda do post

Os seguidores de Thales se derreteram pela fofura da família nos comentários. "Que família linda, eles são um encanto", escreveu uma internauta; "Eles estão grandes e lindos", elogiou outra; "Adoro ver vocês felizes", comemorou uma terceira. Dea Lucia, a mãe de Paulo Gustavo (1978-2021) e avó dos meninos comentou “Muitas Saudades”.

Mais cedo essa semana, Thales compartilhou outros cliques junto com Gael e Romeu, pelo Stories, ele mostrou o 'novo visual'. "Pintei meu cabelo de roxo, ele está quase 'azuladinho'. As crianças quiseram pintar também. Pintei de roxo porque o Gael pediu", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thales Bretas (@thalesbretas)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thales Bretas (@thalesbretas)

Thales e Silva terminaram o relacionamento

O médico, que terminou recentemente o namoro com o cantor Silva na quinta-feira da semana passada, 12, a assessoria de imprensa de Silva confirmou o fim do relacionamento de Thales com o cantor. Os dois chegaram a passar o Réveillon juntos em Noronha.

Esse foi a primeira relação de Thales após a morte do marido, o humorista Paulo Gustavo. Ele morreu em março de 2021 vítima de Covid 19. Thales e o cantor Silva assumiram o namoro no início de setembro do ano passado no Rock in Rio quando falaram pela primeira vez sobre o relacionamento, que na época ainda estava no início. Desde lá, eles têm se mantido discretos sobre a relação.