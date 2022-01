Thais Fersoza surge ao lado da família em cliques carinhosos das férias: ''Como eu amo''

De férias em Orlando, apresentadora Thais Fersoza compartilhou registros especiais ao lado dos membros da família

Thais Fersoza (37) encantou a web ao compartilhar novos registros da viagem de férias para os Estados Unidos.

Curtindo dias divertidos nos parques temáticos da Flórida, a apresentadora compartilhou mais três cliques especiais nesta quarta-feira, 26.

Em seu feed do Instagram, Tata aparece com a cunhada, a cantora Gabi Luthai (28), com o marido, Michel Teló (41), com o cunhado Teo Teló e também com os filhos, Melinda (5) e Teodoro (4).

Nas fotos, a família aparece feliz da vida no parque Animal Kingdom, pertencente ao Disney World.

"Estar com eles é diversão garantida! Pensa na saudade que a gente sente.. e pensa o tanto que é maravilhoso quando estamos juntos…. Como eu amo as pessoas destas fotos, gente!", se derreteu ela na legenda da publicação.

Os seguidores e fãs da família não pouparam elogios aos registros postados.

"Dá para sentir a energia incrível daqui, Tata", "família linda", "você está belíssima, Tata" e "Teodoro e Melinda estão lindos" foram alguns dos comentários deixados pelos internautas.

Aproveitando as férias em Orlando, a musa já tem trabalho para fazer quando voltar ao Brasil!

Tata vai retornar para a TV depois de 7 anos. Dessa vez, ela estará no comando do programa The Voice +.

Em suas redes sociais, a morena celebrou a conquista com seus seguidores. “Todo mundo já tá sabendo? Quem viu, vamo ver novamente pra compartilhar mais um pouco dessa felicidade junto comigo. Não vejo a hora de segurar o microfone do + e estar juntinho de vocês!”, escreveu ela na legenda do post.

Aproveitando os parques temáticos de Orlando ao lado do marido e dos filhos, Tata esbanjou estilo ao exibir look escolhido para o passeio.

Para aproveitar o dia de forma confortável, ela selecionou um conjunto de veludo marrom de moletom e coturnos estilosos de salto alto. "Look de hoje pro passeio com a família. Eu amei o moletom combinando! Vocês gostaram também?", escreveu na legenda da publicação.

Confira os cliques em família de Thais Fersoza e Michel Teló