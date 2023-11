Thaís Fersoza relembra sua primeira viagem com Michel Teló: "Com emoção"

Thaís Fersoza, esposa de Michel Teló, relembra sua primeira viagem com o marido e se diverte com a memória

Nesta quinta-feira, 9, Thaís Fersoza, esposa do cantor Michel Teló, resgatou uma linda memória do início de seu namoro com o artista. Em clima de TBT, a atriz relembrou a sua primeira viagem com o músico, quando os dois estavam iniciando seu relacionamento.

Inspirada pela cantora Ana Maria Braga, que mostrou os bastidores de uma viagem de balão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no programa Mais Você, a mamãe de Melinda, de 7 anos, e Teodoro, de 6, contou a sua própria experiência no local. Nos cliques, os dois apareceram super jovens e se divertindo muito juntinhos.

"A gente te entende, @anamariabragaoficial. #tbt da nossa primeira viagem de férias juntos, em 2012. Tomamos o maior susto com o “tombo” do balão em Dubai, mas na verdade eles dizem que o pouso é assim mesmo, ele toca o chão e vira de ladinho… com emoção. Pelo menos é o que dizem né…", disse a famosa na legenda da publicação.

Nos cliques, Michel e Thaís posaram no balão do passeio, que estava tombado em terra. Eles também exibiram fotos maravilhosas da viagem, com direito a imensidão do deserto, além de uma linda vista do céu.

Seus seguidores não deixaram de comentar o álbum de fotos e se mostraram encantados com os registro. "Casal especial", declarou um. "Aiii que lindos vocês", disparou outro. "Linda desde sempre", disse mais um, tocando na beleza de Fersoza.

Confira a publicação:

Thais Fersoza e Michel Teló têm jantar de aniversário de casamento com os filhos

Anos após sua primeira viagem em 2013, Michel Teló e Thais Fersoza já estão bem casados e aproveitando vários aniversários juntinho. Em viagem para Paris em outubro, os dois celebraram os 9 anos de sua união ao lado de seus filhos, Melinda e Teodoro.

Ao exibir cliques feitos pela viagem, o cantor se declarou para a esposa nessa data especial e mostrou que o casal comemorou ao lado de seus filhos. "Um registro muito especial de ontem à noite. Nosso jantar de aniversário de casamento. Melinda registrou esse momento, espontaneamente, em que a gente estava agradecendo um ou outro por mais um ano de parceria, de amor, de cumplicidade… amamos essa foto! Lindo ver a sensibilidade deles em contemplar esse momento... Saber dar valor aos pequenos gestos e cheios de verdade. Que sejamos sempre bons exemplos pra eles", disse o famoso.