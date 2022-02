Thais Fersoza mostra passeio com a família em Orlando: ''Muitas aventuras''

A apresentadora Thais Fersoza publicou lindos registros com a família completa no parque Universal Orlando

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 18h01

Thais Fersoza (37) atualizou as suas redes sociais com mais registros da sua viagem em família para Orlando.

Nesta terça-feira, 1, a apresentadora do The Voice + publicou dois cliques ao lado de toda a galera curtindo o parque do Harry Potter, no Universal Studios.

Nas imagens, eles posam de máscara em frente aos pontos mais requisitados do local.

"Pensa numa turma animada!!!!! Uhuuuuuulllllllll hoje foi dia de trazer a família pra curtir com a gente!!!!!

Muitas aventuras por aqui! Há anoooooos eu não ia em montanha russa… hahaha que frio na barriga gente!!!!! Tá sendo incrível!!!!!!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores rasgaram elogios para a galera: "Que delícia!! Viagem e família reunida", "Amo 'viajar' com vcs", "Delícia de passeio hein!?", disseram.

CONFIRA O CLIQUE DE THAIS FERSOZA EM ORLANDO COM A FAMÍLIA