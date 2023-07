Thais Fersoza abre álbum de fotos de viagem em família: "Foi intenso e maravilhoso"

A atriz Thais Fersoza encantou os fãs ao postar fotos se divertindo com sua família durante uma viagem

Thais Fersoza usou as redes sociais para compartilhar uma sequência de fotos que tirou ao lado de sua família durante uma viagem de férias. A atriz, o cantor Michel Teló e os dois filhos do casal, Melinda, de seis anos, e Teodoro, de cinco, curtiram um cruzeiro nos Estados Unidos.

Nas fotos postadas no feed do Instagram na tarde desta sexta-feira, 21, a artista surge em vários momentos de diversão com o marido e os herdeiros. Em uma das imagens, os pequenos estão abraçados com o Mickey, e em outra eles aparecem com roupas de banho após brincarem na piscina.

Ao publicar os registros, Fersoza falou sobre o momento em família. "Fechando a semana com chave de ouro! Foi intenso e maravilhoso! Aquele #photodump cheio de momentos especiais!", afirmou ela no começo do texto.

E completou: "A gente ama estar junto... curtir cada segundo, aproveitar mesmo!!!! Colecionando lembranças de amor pra guardar no coração… Valorize sua família... cuide dela... honre ela... faça valer!", finalizou ela, acrescentando as tags: 'maior presente de Deus', 'amor maior' e 'nossa família'.

Os seguidores encheram a postagem de elogios. "Que família linda", disse uma fã. "Que demais, aproveitem", escreveu outra. "Família linda!!! Que Deus abençoe sempre vocês. Vocês são inspirações", falou uma seguidora. "Família, o melhor presente que Deus nos dá. Precisamos cuidar e honrar sempre", comentou mais uma.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Passeio no Rio de Janeiro

A apresentadora Thais Fersoza e o cantor Michel Teló fizeram um passeio especial com os filhos, Melinda e Teodoro, no Rio de Janeiro. A mamãe coruja compartilhou um vídeo exibindo o momento cheio de amor com a família e encantou os internautas.

"Um dia para agradecer e se emocionar muito! Levar nossos pequenos pra esse momento tão grandioso e tão perto de Cristo foi uma das coisas mais lindas que fizemos nos últimos tempos. Deus está nos detalhes… e certamente estava em todos eles na tarde de ontem. Nada a pedir, só agradecer", disse ela na legenda.