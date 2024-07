Thaila Ayala exibe tanquinho ao curtir praia com os dois filhos

Curtindo praia da Bahia com os filhos, Thaila Ayala exibe barriga trincada e chama atenção; atriz encantou ao surgir belíssima com os herdeiros fofos

A atriz Thaila Ayala encantou ao compartilhar fotos de sua viagem com os filhos, Francisco e Tereza, na Bahia. Curtindo uma praia mais deserta, a famosa chamou a atenção ao mostrar seu físico nos cliques ao lado dos herdeiros, frutos de seu casamento com Renato Góes.

Usando um biquíni preto, a modelo ostentou suas curvas torneadas e impressionou com a situação atual de sua barriga. Após duas gestações, Thaila Ayala apareceu com o abdômen tanquinho, bem definido e com entradinhas. Além dela, as crianças também encantaram com sua fofura.

"Sobre ter a sorte de ter os filhos mais lindos do mundo num paraíso", contou ela sobre a viagem com os filhos. Nos comentários, os internautas admiraram a família. "E a barriga dessa mulher? Meu deus", exclamaram. "Crianças lindas", elogiaram outros.

Ainda recentemente, antes de viajar, Thaila Ayala divertiu ao mostrar um momento de Tereza em seu closet. Com apenas um ano, a pequena apareceu invadindo a armário da mãe e até pegando itens de grife para usar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala chora ao ver decoração da festa da filha

A filha caçula de Thaila Ayala e Renato Góes, a pequena Tereza, completou um ano de vida e ganhou uma grande festa de aniversário. Na rede social, a mamãe da menina encantou ao exibir detalhes do evento especial, montado ao ar livre e que teve uma decoração toda delicada.

Impactada ao ver sua idealização se tornar realidade, a atriz surgiu chorando e falou sobre ter ficado emocionada ao ver a mesa do bolo com o tema escolhido por ela. "A primeira vez que eu vi a mesa do bolo foi a primeira vez que eu chorei na festa, era tudo tão além do que eu podia ter imaginado quando escolhi esse tema “gatinha manhosa” essa música que fez parte desse 1 ano da nossa menina", contou Thaila.

"Sonho de festa REALIZADO com sucesso! E aí é claro que foi só emoção, emoção de ver nossa menina tão feliz, tão saudável, tão perfeita, nosso milagre divino! Obrigada Deus", agradeceu a famosa sobre a herdeira estar bem após nascer com uma má formação no coração e precisar de cirurgia. Veja as fotos aqui.