Tadeu Schmidt mostra viagem à trabalho com a esposa Ana Cristina

O apresentador do BBB, Tadeu Schmidt revelou que está fazendo uma viagem a trabalho ao lado da esposa Ana Cristina

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 19h08

Nesta quarta-feira, 24, Tadeu Schmidt compartilhou em seu Instagram um anúncio que animou os fãs. O apresentador partiu para uma viagem a trabalho acompanhado da esposa Ana Cristina.

Longe das filhas Laura e Valentina, o comandante do BBB 22 refletiu sobre viajar a dois na legenda do vídeo anunciando a notícia. “Nova fase na vida do casal... As filhas não estão nem ligando pra onde a gente tá. E onde a gente tá ?”, escreveu Tadeu.

No vídeo, o apresentador ainda fez mistério para os fãs ao mostrar o carro em que estava passando pela beira de uma praia. “Vocês fazem ideia de onde eu tô?”, perguntou.

Em seus stories, Tadeu revelou que a esposa estava com uma tala na perna. “Você trocaria de lugar para ajudar alguém?”, questionou o apresentador.

Foi justamente isso que aconteceu no voo de Tadeu e Ana Cristina, um casal cedeu seus lugares para que a amada do apresentador pudesse ter mais espaço.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

Reprodução: Instagram

De dieta!

No início desta semana, Tadeu Schmidt anunciou nas redes sociais para seus seguidores que iria dar início a uma nova dieta.

“Bom dia! Boa semana, viva a segunda-feira! Começa a semana, é hora de começar uma coisa importante. Eu, por exemplo, pensei em começar a dieta... mas estou avaliando outras opções também”, disse no vídeo.