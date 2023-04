Sthefany Brito curte passeio de jet ski em ilha deserta nas Maldivas

Atriz Sthefany Brito curte beleza natural das ilhas asiáticas e mostra viagem para os seguidores

Nesta quarta-feira, 12, a atriz Sthefany Brito (35) mostrou em suas redes sociais que está viajando! O destino da vez não poderia ser mais paradisíaco: Maldivas! Curtindo o momento de relaxamento ao lado do marido, Igor Raschkovsky, a famosa compartilhou um pouco da ilha asiática para seus seguidores e aproveitou um passeio de jet ski.

Sthefany contou que o cronograma do dia foi um presente. Com uma programação mais intimista em uma ilha deserta, a atriz e o marido passearam de jet ski e aproveitaram um banho de mar nas águas mais que cristalinas do destino paradisíaco.

“Um passeio de jet ski e ganhamos uma ilha deserta e paradisíaca por 20 minutos! Jesus, que lugar lindo”, escreveu Sthefany Brito, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, completamente apaixonada pela paisagem das Ilhas Maldivas.

No feed do Instagram, a atriz publicou um outro vídeo em que aparece no avião a caminho do local paradisíaco. "E de repente… Maldivas!!!! Nem acredito que estamos aqui, na viagem dos sonhos!!!!", celebrou Sthefany. Em outra postagem, a artista surgiu ostentando suas curvas impecáveis ao apostar em um maiô estampado para se refrescar no mar ao lado do amado. "Primeiro dia no paraíso na Terra!!! #maldivas", escreveu Sthefany, que viajou sem o filho, Enrico (2), que ficou no Brasil com os avós.