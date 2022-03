Sophia Abrahão aproveita viagem por Brasília com look impecável: ''Uma deusa''

De férias em Brasília, Sophia Abrahão arranca suspiros dos internautas com look de verão

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 17h56

Na última terça-feira, 22, Sophia Abrahão (30) deixou seus seguidores babando ao mostrar um pouquinho de sua viagem por Brasília.

A atriz resolveu passar alguns dias na capital brasileira e, durante um almoço, esbanjou beleza nas redes sociais com um look que é a cara do verão.

“Mais um dia lindo aqui em Brasília”, escreveu ela na legenda da publicação, apaixonada pela cidade.

Logo os internautas apareceram para elogiá-la. “Gata demais”, disse um. “Coisa linda”, declarou outro. “Uma deusa”, afirmou mais um.

Recentemente, a namorada de Sergio Malheiros (29) explodiu o fofurômetro ao comemorar o aniversário do amado com uma declaração de amor.