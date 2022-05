Só de camiseta e calcinha, Sasha Meneghel faz fotos nas Maldivas

Nas Ilhas Maldivas, Sasha Meneghel esbanjou beleza ao aparecer com roupa bem confortável

A modelo Sasha Meneghel (23) está celebrando um ano de seu casamento com João Figueiredo (22) em grande estilo nas Ilhas Maldivas.

Nesta segunda-feira, 23, a filha de Xuxa Meneghel (59) compartilhou mais fotos curtindo o local paradisíaco e se destacou na paisagem com sua beleza. Usando apenas uma camiseta curtinha e calcinha, ela surgiu deslumbrante no lugar.

"Maldives, i love you", escreveu sobre amar a ilha. Não demorou para os seguidores admirarem os cliques da jovem. "Como pode ser tão linda assim", admiraram. "Musa", falaram outros.

Casada há um ano com o cantor gospel, João Figueiredo, Sasha Meneghel viajou para as Maldivas para celebrar as bodas de papel com o amado.

No dia 20, ela desembarcou com o esposo no local, onde estão hospedados em um resort de luxo famoso, que tem diárias de até R$ 148 mil.

