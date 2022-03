Skincare para o bumbum: 6 produtos que você precisa conhecer

Não é segredo que o mundo do skincare se renova o tempo todo, não é mesmo? E dessa vez, quem ganha destaque na rotina de beleza é o bumbum! A nova tendência, que já conta com uma legião de fãs, consiste na aplicação de produtos especialmente desenvolvidos para esfoliar, hidratar, suavizar, uniformizar, tonificar e melhorar a elasticidade dessa região do corpo, além disso, o “bumbum care” também ajuda a combater estrias, celulites e a foliculite.

Para te ajudar a adicionar essa nova etapa na sua rotina de beleza, preparamos uma lista com 6 produtos incríveis que você precisa conhecer! Dá uma olhada:

1. Bumbum Care BeBeauty: https://amzn.to/3KaObS7

Com fórmula vegana, fragrância refrescante de baunilha e hortelã-pimenta e textura não oleosa de rápida absorção, o Bumbum Care promete te conquistar desde o primeiro uso. Rico em vitamina E e com ingredientes antioxidantes, esse produto promove hidratação intensiva, efeito lifting, uniformização do tom, elasticidade, suavização da aparência e ainda deixa o bumbum com um glow incrível!