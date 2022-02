Sérgio Malheiros relembra viagem romântica com Sophia Abrahão pelo Ceará

Cheios de amor, Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão aparecem juntinhos no Ceará em registro de férias e encantam a web

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 16h02

Na última quinta-feira, 3, Sérgio Malheiros (28) aproveitou o clima nostálgico nas redes sociais para resgatar um clique ao lado da amada, Sophia Abrahão (30).

Os pombinhos passaram as férias de fim de ano no Ceará com muito romance e o ator já anunciou que quer a parte dois.

“Qual o próximo destino, Sophia?”, brincou ele na legenda do post em que o casal aparece junto das malas exibindo a boa forma.

Pelos comentários, os fãs foram só elogios. “Lindos demais pra ser verdade”, disse um. “Donos e proprietários da beleza”, disparou mais um. “Patrões”, declarou mais um.

Recentemente, a atriz chamou atenção da web ao ser cotada como uma das possíveis participantes do BBB 22, mas não apenas negou o rumor como também tirou sarro da situação.