Sasha Meneghel e João Figueiredo trocam beijos e mostram últimos dias na Itália

Modelo Sasha Meneghel e o marido, João Figueiredo, abrem álbuns de fotos intimistas durante viagem pela Itália

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 08h02

Os pombinhos Sasha Meneghel (23) e João Figueiredo (23) estão curtindo viagem romântica!

No domingo, 26, os dois compartilharam uma sequência de fotos durante os últimos dias de folga na Itália.

Em seus perfis no Instagram, a modelo e o cantor surgiram em momentos de intimidade. Nas imagens, o casal apareceu aproveitando o verão no local e trocando beijos e carinhos à beira-mar.

"Meus últimos dias comendo spaghetti e focaccia", brincou Sasha ao legendar a publicação.

Vale lembrar que a viagem foi uma surpresa de Sasha para o marido. Os dois acabaram estendendo os dias de descanso depois de curtirem viagem a Londres, na Inglaterra.

Sasha Meneghel faz linda declaração para João Figueiredo

Recentemente, Sasha usou suas redes sociais para se declarar para o marido, João Figueiredo. "Todo o dia é dia de celebrar você! Você é a pessoa mais especial que já conheci! Eu amo tudo em você, sabia? Seu coração puro, seus olhos verdes “aquarela”, sua risada, seu cheiro, sua voz! Nunca imaginei que poderia amar alguém tanto assim! E todos os dias me apaixono mais um pouquinho. Obrigada por me fazer a mulher mais feliz desse mundo, por ser meu parceiro, por sempre me acordar com cheiros e beijos, por fazer cafuné toda noite até eu dormir! Minha vida ao seu lado é mais bonita, leve, alegre… é mais COMPLETA. Meu João, meu maior desejo é te fazer feliz. Seu sorriso faz meu coração bater mais forte! Sua alegria é a minha. Happy brithday Best-friend.Te desejo as coisas mais lindas desse mundo!", se derreteu a loira.

Confira as fotos dos últimos dias de Sasha Meneghel e João Figueiredo na Itália:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)