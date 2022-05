Sasha Meneghel e João Figueiredo relembram viagem romântica para a Espanha: ''Foi incrível''

Em clima de TBT, Sasha Meneghel e João Figueiredo resgatam cliques de viagem para Espanha

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 11h53

Nesta quinta-feira, 12, Sasha Meneghel (23) e João Figueiredo (22) aproveitaram o clima de TBT para relembrar uma viagem incrível.

O casal compartilhou um álbum de fotos e vídeos durante a passagem deles pela Espanha e impressionaram os seguidores com as paisagens do local.

"#tb das nossas aventuras na Espanha 🇪🇸 nessa viagem ficamos poucos dias, passamos por Barcelona, Mallorca e Menorca.", disseram na legenda.

Eles ainda comentaram sobre um passeio de moto. "Na Ilha de Mallorca alugamos essa Scooter, que foi INCRÍVEL (mais barato e mais legal que carro kkk) apesar dos dias meio nublados, aproveitamos MUITO!", declararam.

Recentemente, Sasha e João curtiram um show de ninguém menos que Justin Bieber (28) em Orlando. E vale lembrar que o cantor canadense está com shows marcados no Rio de Janeiro e São Paulo em setembro.

CONFIRA O TBT DE SASHA MENEGHEL E JOÃO FIGUEIREDO