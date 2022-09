Sasha Meneghel abre álbum de fotos na Itália e encanta a web: "Uma princesa"

Curtindo o descanso em Sardenha, na Itália, Sasha Meneghel abre álbum de fotos da viagem e encanta a web

Redação Publicado em 27/09/2022, às 08h50

Após marcar presença na Semana de Moda de Milão,a modelo Sasha Meneghel (24) está curtindo as maravilhas de Sardenha, na itália, e na última segunda-feira, 26, encantou a web ao compartilhar alguns registros do dia.

Através de seu perfil no Instagram, Sasha compartilhou diversas fotos, ostentando uma paisagem belíssima, e claro, recebeu diversos elogios com os registros.

Nas fotos, Sasha Meneghel surgiu com um look confortável, uma regata branca e um shorts soltinho. Completando a produção casual, Sasha apostou em trancinhas no cabelo.

Nos comentários da publicação de Sasha, diversos seguidores da modelo aproveitaram para enaltecer a modelo, como foi o caso de seu marido, João Figueiredo: "Dona de todos os campos italianos e do meu coração", escreveu ele, seguido de um fã que ressaltou: "Tá uma princesa".

Confira as fotos de Sasha:

Xuxa relembra acordo com Sasha Meneghel

Recentemente, a apresentadora Xuxa Meneghel (59) revelou que fez um acordo com a filha, Sasha Meneghel Szafir (24). Ela contou que as duas decidiram não comentar publicamente sobre questões da vida pessoal.

“A gente conversa sobre todos os assuntos. Mas eu não falo (publicamente) sobre a vida dela. Quando as pessoas perguntam sobre as minhas particularidades, ela diz: 'olha, fala com a minha mãe'. A gente respeita muito uma a outra. Está junto com a palavra 'amor'. A maneira de eu demonstrar que eu a amo é respeitando o espaço dela. E ela respeita o meu”, disse ela em conversa na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

