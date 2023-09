Sandy curte parque com o filho e o marido na França

Ele cresceu! Filho de Sandy e Lucas Lima faz rara aparição com a mãe e mostra o quanto já cresceu

A cantora Sandy curtiu os seus dias de descanso no exterior na companhia do marido, o cantor e músico Lucas Lima, e o filho do casal, Theo, de 8 anos. Nas redes sociais, Lucas mostrou um vídeo com vários momentos da ida da família em um parque de diversões na França. Em algumas imagens, ele registrou quando Sandy e Theo caminhavam de mãos dadas.

Nas imagens, Sandy apareceu caminhando com o herdeiro entre os brinquedos do local. Inclusive, Theo mostrou que está cada dia maior.

Na legenda, o cantor mostrou que adorou o momento em família no parque. “Nunca tinha ido e sempre quis ir! Me lembro quando eu era piá e inaugurou, a gente ainda chamada de Euro Disney! E era um mistério! Mas que rolê campeão! É muito tri e bem diferente das outras, baita passeio! Dia muito tri”, afirmou ele.

Vale lembrar que Sandy e Lucas Lima acabam de completar 15 anos de casamento.

View this post on Instagram A post shared by Lucas Lima (@lucas.lima)

Sandy revela motivo para não mostrar o rosto do filho

Em participação no podcast Quem Pode, Pod, Sandy contou o motivo para não mostrar o rosto do filho. Ela disse que quer dar a opção para o filho escolher ser famoso ou não quando crescer. Como ela mora em Campinas, no interior de São Paulo, ela consegue dar uma liberdade para o filho crescer longe da mídia porque não tem paparazzi em sua cidade como tem no Rio de Janeiro. “Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo”, disse ela.

Sandy ainda contou que apenas alguns fãs e pessoas mais próximas conhecem o menino. “Quem vê ele na rua comigo, sabe. Fãs que veem ele chegando no show comigo sabem e super respeitam minha vontade. Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai falar: 'Olha lá o filho da Sandy, deixa eu tirar uma foto'. É muito bom dar essa opção para ele. No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Eu queria que essa escolha fosse dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama”, afirmou.