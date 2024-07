Samuel de Assis impressiona ao posar ao natural em cachoeira: ‘Renasci’

Curtindo viagem de férias após o fim do 'Dança dos Famosos', Samuel de Assis arranca suspiros ao posar ao natural em cachoeira

Curtindo uma viagem de férias após o fim do 'Dança dos Famosos', Samuel de Assis impressionou seus seguidores ao posar ao natural em uma cachoeira no Vale da Lua, em Goiás. Em suas redes sociais, o ator compartilhou detalhes dessa experiência única e postou um vídeo em que aparece mergulhando completamente nu.

Através de seu perfil no Instagram, Samuel compartilhou registros de sua jornada até a atração turística brasileira. Além de curtir a viagem com muita música e alto astral em seu carro, ele destacou a energia especial ao chegar ao local. Durante o vídeo, o ator aparece mergulhando e curtindo as paisagens paradisíacas.

"Quando cheguei, fiquei fascinado pela beleza desse lugar”, disse o ator. Por fim, Samuel compartilhou alguns dos registros em que posa sem a sunga nas cachoeiras, cavernas e fendas do local: "Ontem dormi nos braços de Xangô e renasci nas águas de Oxum!!! Meus Dindos (como os chamo carinhosamente)”, iniciou.

“Me alimentaram a alma, me fizeram emocionar e me deram “como sempre” mais forças pra seguir!!! Obrigado. Obrigado. Obrigado sempre!!! Kaô Kabiecilê!!! Ora ye ye ô!!!”, Samuel celebrou a experiência e recebeu muitos elogios dos seguidores nos comentários. Além de exaltarem a espiritualidade do ator, também comentaram sobre a beleza dele.

“Nossa, as fotos ficaram lindas!!! O lugar fabuloso e o modelo lindo demais, a música combinou com o cenário. Parabéns!!”, disse uma seguidora. “Coisa linda, você é perfeito”, exaltou mais uma. “Lugar lindo, pessoa linda e um coração maravilhoso”, escreveu uma terceira. “Pelo amor da Deusa hein! Que deuso!”, disse outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samuel De Assis (@samuel_deassis)

Vale lembrar que recentemente, Samuel de Assis abriu o jogo sobre sua intimidade em uma entrevista no canal de Giovanna Ewbank. No programa Surubão, ele contou sobre como se identifica. “Sou livre sexualmente, porque respeito meus desejos, consigo viver meu tesão. Sou sexual desde sempre”, disse ele, que é discreto sobre sua vida pessoal.

Então, ele contou que não acredita em relacionamento monogâmico. “Todos os meus relacionamentos foram assim: ‘Nós namoramos, temos tesão no Thiago? Vamos juntos!’. Para mim, não é tão aberto, porque estamos fazendo juntos”, afirmou. Logo depois, o artista ainda comentou que não gosta de falar de sua sexualidade por causa da fama.

Samuel de Assis se desculpa após eliminação na ‘Dança dos Famosos’:

Recentemente, Samuel de Assis foi eliminado do quadro 'Dança dos Famosos' no 'Domingão com Huck' da Globo. Em suas redes sociais, o ator compartilhou como a experiência trouxe mudanças tanto para sua vida profissional quanto pessoal e aproveitou para pedir desculpas para sua professora, Larissa Parison, por não chegar na final.