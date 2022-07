Sabrina Sato passeia no parque da Disney ao lado da família: "Um dia mágico e inesquecível"

A apresentadora Sabrina Sato mostrou as fotos de seu passeio pela Disney ao lado da família

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 13h50

Sabrina Sato(41) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar algumas fotos de sua viagem em família.

A apresentadora visitou o parque da Disney com marido, Duda Nagle (39), a filha do casal, Zoe (3), a irmã e os sobrinhos, e contou que a última vez que esteve no parque estava grávida.

"Um dia mágico e inesquecível! A última vez que vim pra @disneyworld.brasil Zozo ainda estava na minha barriga", relembrou ela ao compartilhar algumas fotos do passeio em seu perfil no Instagram.

Sato também contou que Zoe ficou encantada ao ver os personagens, além de ter se aventurado nos brinquedos. "E hoje, 3 anos depois, ver ela feliz e encantada, brincando com a Minnie, o Mickey e até se aventurando na Montanha Russa, foi demais! Viva os 50 anos de magia da Disney!", completou a artista.

Confira as fotos de Sabrina e sua família na Disney: